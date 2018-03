宏正全力拓展三大潛力市場 今年營收獲利拚新高

全球資訊設備連接管理方案領導廠宏正 (6277) 去年 EPS 6.06 元,董事會已決議放現金股利 5.5 元,現金殖利率超 6%。財務長暨發言人陳健南今 (20) 日表示,今年可望是成長的一年,除既有產品持續發展,更會全力發展高效能 KVM、Secure KVM 與環控系統三大潛力市場,今年前二月累計營收年增 13.14%,3 月有機會逼近新高,全年營收有機會拚新高,毛利率更以重回 60% 為目標,獲利可望同步刷新紀錄。宏正今日舉行媒體茶敘,說明公司 2017 年度營運成果與 2018 年最新展望。2017 年以 AV meets IT 整合性解決方案佈局全球市場,推升全年營收 49.47 億,維持高峰表現,不過,毛利率小幅下滑至 59.1%,EPS 6.06 元,董事會已通過,將秉持高股息政策,發放現金股利 5.5 元,配發比率 90.5%,創近年新高。



展望 2018 年財務表現,遠端管理 KVM、環控與矩陣影音切換產品持續維持優異成長動能。以地理區域來看,美洲大型電商通路持續拓展、歐洲客戶整併影響已逐漸消除、亞洲市場包含中、日、韓等重要市場持續維持強勁成長動能,樂觀期待 3 大市場的成長表現。



陳健南表示,2017 年是營運轉折的一年,2018 年將是成長的一年,除穩固自身 IT 與專業影音方案優勢,也掌握產業趨勢,全力發展高效能 KVM、Secure KVM 與環控系統三大潛力市場,此三大市場目前營收占比仍低,未來將扮演重要的成長引擎。



累計前二月營收 8.16 億元,年成長 13.14%,包括 IT 架構管理解決方案、IT 架構管理之遠端管理產品等成長力道均強。陳健南表示,去年 3 月出貨南亞一個大型專案,推升營收衝上 4.7 億元創歷史次高,今年雖無大型專案的挹注,預估營收仍有機會逼近去年同期表現,甚至不排除挑戰 4.74 億元的歷史新高。全年營收希望維持年正成長表現,毛利率更以重回 60% 為目標,法人預估,全年營收、獲利有機會同拚新高。



『新聞來源/財訊快報 http://www.investor.com.tw』