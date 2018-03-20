宏正全力拓展三大潛力市場 今年營收獲利拚新高

全球資訊設備連接管理方案領導廠宏正 (6277) 去年 EPS 6.06 元，董事會已決議放現金股利 5.5 元，現金殖利率超 6%。財務長暨發言人陳健南今 (20) 日表示，今年可望是成長的一年，除既有產品持續發展，更會全力發展高效能 KVM、Secure KVM 與環控系統三大潛力市場，今年前二月累計營收年增 13.14%，3 月有機會逼近新高，全年營收有機會拚新高，毛利率更以重回 60% 為目標，獲利可望同步刷新紀錄。宏正今日舉行媒體茶敘，說明公司 2017 年度營運成果與 2018 年最新展望。2017 年以 AV meets IT 整合性解決方案佈局全球市場，推升全年營收 49.47 億，維持高峰表現，不過，毛利率小幅下滑至 59.1%，EPS 6.06 元，董事會已通過，將秉持高股息政策，發放現金股利 5.5 元，配發比率 90.5%，創近年新高。



展望 2018 年財務表現，遠端管理 KVM、環控與矩陣影音切換產品持續維持優異成長動能。以地理區域來看，美洲大型電商通路持續拓展、歐洲客戶整併影響已逐漸消除、亞洲市場包含中、日、韓等重要市場持續維持強勁成長動能，樂觀期待 3 大市場的成長表現。



陳健南表示，2017 年是營運轉折的一年，2018 年將是成長的一年，除穩固自身 IT 與專業影音方案優勢，也掌握產業趨勢，全力發展高效能 KVM、Secure KVM 與環控系統三大潛力市場，此三大市場目前營收占比仍低，未來將扮演重要的成長引擎。



累計前二月營收 8.16 億元，年成長 13.14%，包括 IT 架構管理解決方案、IT 架構管理之遠端管理產品等成長力道均強。陳健南表示，去年 3 月出貨南亞一個大型專案，推升營收衝上 4.7 億元創歷史次高，今年雖無大型專案的挹注，預估營收仍有機會逼近去年同期表現，甚至不排除挑戰 4.74 億元的歷史新高。全年營收希望維持年正成長表現，毛利率更以重回 60% 為目標，法人預估，全年營收、獲利有機會同拚新高。



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