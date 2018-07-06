7月TV面板止跌反彈有望 面板雙虎除息行情發動

TV 面板 7 月報價露出止跌反彈跡象，消息面利多拉抬面板雙虎除息走勢，群創 (3481)、友達(2409) 分別在下週三 (11 日)、下週四(12) 日相繼除息，每股配發 0.8 元、1.5 元現金股息。TV 面板自去年中一路持續性下跌，尤其京東方 10.5 代線於今年初量產後，32 吋、40 吋、50 吋等 TV 報價更跌破前一次景氣循環的低點，以 32 吋為例，跌到 50 美元，43 吋亦跌至 87 美元。



面板報價破底，瀕臨到現金成本保衛戰，第二季面板廠面臨虧損轉折之際，7 月因面板廠已出清手中大部份庫存，並把 6 代線產品由 TV 轉移生產 NB、高階 Monitor，產品組合調整，加上旺季效應加持，7 月 TV 面板報價可望止跌。



WitsView 預期，32 吋 TV 面板價格將止跌，部分面板廠在 7 月喊漲 3 美元以上，一旦 32 吋 TV 面板止跌，有機會帶動 40 吋到 43 吋價格持平甚至小漲，在旺季備貨需求發酵及中小尺寸價格反轉後，預期 55 吋價格在 8 月份有機會見到回穩。



TV 面板報價止跌有望，也為面板雙虎下週除息行情暖身，今 (6) 日群創、友達股價反彈幅度逾 1%，友達亦宣布將在 7 月 26 日召開法人說明會，針對第三季景氣發表看法。