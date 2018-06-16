〈觀察〉友達抗紅潮有利器 技術帶領擴大出海口

中國面板廠積極擴產，大世代生產線新產能陸續開出，對面板的供需造成壓力，未來供過於求恐也真的變成常態，面對陸廠進擊，台灣面板廠到底能不能扺擋的住? 從友達 (2409-TW) 最近幾年的布局及策略來看，技術的領先是一大優勢，加上產能的彈性調整，朝高附加價值產品發展，可望在紅潮壓力下，找到更多的出海口。

面對面板價格持續走跌，產業循環等壓力，友達董事長彭双浪近年來在嘴邊的 3 大策略就是聰明投資、價值轉型、技術創新，不跟陸廠拚產能，而是擴展最適產能，而且動態調整產能。

舉例來說，在電視面板跌勢不止下，友達的確有在降低生產比重，朝向有價值的電競筆電、電競監視器、車用及工控、醫療用等領域彈性調整產能，彭双浪指出，友達不只電視還有商用面板，監視器，筆電，手機，車用等，會根據市場狀況客戶訂單做產能適當調整，因此，目前產能還維持在高檔。

彭双浪認為，彈性調整下，各個產品營收會有上有下，創造價值高的多做，價值不高就沒必要做，今年在高端監視器，筆電，電競產品都會有更多的產能投入，車用每年成長 2 成，今年接單非常好，也會持續反應在營運上。

彭双浪坦言，供過於求新常態的趨勢是確定的，但友達沒有過多新產能，加上且升級高端產能少量多樣的生產，用技術含量更高、價值更高的產能來對抗市場的競爭，不像陸廠新產能集中在大世代，友達在每個世代的產線都有適當產能，可以利用不同世代廠的優勢。

事實上，想要少量多樣的生產也不是那麼容易，除了要有技術之外，產線的調線成本也要考量，過去也有不少面板廠曾經試過，但發現並不賺錢，因此進進出出的。

彭双浪指出，競業有關閉小世代廠的策略，但在友達，每個廠都有可以發揮的空間，小世代產線沒有競爭力這件事並不存在，找到對的產品在對的工廠生產還是有發展空間；彩晶 (6116-TW) 也是只有 1 座廠，但獲利率表現不錯，也是類似的道理。