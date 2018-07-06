【異動股】新能源車概念延續強勢 長城科技(603897-CN)漲停

午後，新能源車概念股延續強勢，持續上漲，截止發稿，長城科技(603897-CN)漲停報34.71元，金龍汽車(600686-CN)漲7.87%報13.98元，贛鋒鋰業(002460-CN)漲6.8%報38.16元，好利來(002729-CN)漲7.43%報25.88元，寧德時代(300750-CN)漲6.38%報73.20元，長盈精密(300115-CN)漲5.46%報12.55元，其他個股如寒銳钴業(300618-CN)、星帥爾(002860-CN)、奇精機械(603677-CN)等均有漲逾5%。

消息上，中國汽車工業協會日前發布的數據顯示，中國新能源車産業今年以來保持了高速增長。1-5月，新能源汽車産銷均完成32.8萬輛，比上年同期分别增長122.9%和141.6%。其中純電動汽車産銷均完成25.0萬輛，比上年同期分别增長105.1%和124.7%。

與此同時，發改委也在近期宣布2018年取消新能源汽車外資股比限製。這意味著越來越多的資本和力量湧入中國新能源汽車領域，競爭更加激烈，洗牌重組在所難免。而隻有具備核心技術、融資能力強、産品過硬等優勢的企業，方能立足。

隨著雙積分製的推行，以及新能源車目錄的再次登場，新能源汽車産銷數據逐月上行，行業正步入健康發展的快速在長軌道。中國汽車工業協會數據顯示，2018年第一季度，中國新能源汽車産銷量分别為15萬輛與14.3萬輛，同比增長156.9%和154.3%。按照規劃，到2018年，我國新能源汽車市場需求將突破100萬輛大關，2020年再翻倍，達到200萬輛。不斷加碼的政策力度，衝擊著國内業已成熟的傳統造車格局。以製造新能源汽車為目標的一系列新車企成立，甚至大量互聯網企業也介入進來。據中國汽車流通協會發布的數據，2015年至2017年6月底，中國正式實施的新能源整車項目達200餘個，涉及投資金額超過10000億元。

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