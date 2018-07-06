【異動股】保險板塊午後大幅大漲 中國太保(601601-CN)漲超4%

午後，保險板塊大幅大漲，截止發稿，板塊指數漲2.39%，個股方面，中國太保(601601-CN)漲4.33%報31.56元，新華保險(601336-CN)漲3.43%報44.06元，中國平安(601318-CN)漲3.39%報57.4元，西水股份(600291-CN)、中國人壽(601628-CN)均上漲超1%。

消息上，7月5日，銀保監會發布2018年前5月的保險統計數據報告。數據顯示，保險業實現原保險保費收入19103.02億元，同比下降5.86%。其中，産險公司原保險保費收入4961.28億元，同比增長15.26%;壽險公司原保險保費收入14141.71億元，同比下降11.54%。而導緻行業保費收入負增長的原因則是人身險保費收入下降。據了解，這不是嚴監管下保險業原保費的首次下降，保險業前4月保費數據也是負增長狀態，而前五月的保費延續了此態勢。有業内人士表示，這源於人身險公司積極調整業務結構，大幅壓縮趸繳業務和銀郵渠道業務，更加註重發展長期儲蓄型和保障型産品較多的期繳業務和個人代理業務。

而具體到投資方面，險資依舊重點關註另類投資，前5月以另類投資為主的其他類投資佔比達到39.35%，依舊維持高位佔比。業内人士表示，這得益於較高的收益率、較長的久期結構以及較小的風險估值壓力，另類投資優勢逐步凸顯，也越來越得到保險資金的青睐。

此外，中國太保昨晚公告稱，太保壽險擬152.85億元投資上海不動産購置項目，太保壽險與瑞安房地産、永業集團共同組建項目公司。

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