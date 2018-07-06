亞太股市近全線上漲 美股期貨由跌轉漲

台北時間 7 月 6 日中午 12 點，亞太股市全線上漲。美股期貨一度全線下跌，此後由跌轉漲。VIX 指數漲幅大幅收窄，接近平盤。外盤銅價下挫。離岸人民幣匯率跌幅快速收窄。滬深股市及港股午後由下跌轉為大漲。

滬指午後快速翻紅，早盤一度跌 1.6%，當前漲 1.15%。深成指漲 1.77%。創業板指漲 2.27%。滬深 300 指數一度漲 1.5%，早盤一度跌超 1.3%。港股漲幅迅速擴大，恆生指數漲 1.04%，早盤跌 0.48%。恆生中國企業指數漲 1.17%，早盤跌 0.65%。

韓國股市漲 0.81%。

道指期貨、納指期貨分別跌 0.1%，隨後迅速由跌轉漲。標普期貨轉為平盤。VIX 指數波動率「恐慌指數」期貨漲幅收窄至 1.4%，此後很快回吐大部分漲幅，目前漲 0.3%。

美元兌日元先跌後張，當前微漲 0.05%，至 110.71。離岸人民幣兌美元午後快速拉升，較先前低位快速反彈約 200 點，連續升穿 6.68、6.67 兩道關口，報 6.6634。 美元指數午後累計下跌 5 個點，報 94.39。

中國豆粕期貨主力合約一度跌 2%，現跌 1%。倫銅跌 1.7%，至每噸 6235 美元，接近一年低點。