俄烏伊斯坦堡會談破局！僅達成戰俘交換協議、澤倫斯基批俄「無誠意」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 14:07

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儘管時隔三年再度坐下談判，俄羅斯和烏克蘭目前的立場分歧可謂是有增無減。當地時間 5 月 16 日，俄羅斯與烏克蘭代表團在土耳其伊斯坦堡舉行自 2022 年以來首次直接和平談判。

此次會談由土耳其斡旋，但僅維持不到兩小時。雖雙方就互換戰俘達成共識，但在停火議題上未能取得實質性進展。

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根據《路透》報導，會談結束後，烏克蘭總統澤倫斯基隨即與美國總統川普、法國、德國及波蘭領袖通話。他強調，烏方願迅速推動真正和平，並呼籲對俄羅斯施加更強硬制裁，迫使俄方接受無條件停火。

澤倫斯基批評，俄方代表團「根本沒有決策權」，導致此次和平談判意義大打折扣，甚至「毫無成果」。烏克蘭官員更直言，俄羅斯提出的停火條件根本「脫離現實」，例如要求烏軍撤出本國領土，是「完全無法接受」的條件。

儘管談判破局，俄方首席談判代表、總統助理梅丁斯基（Vladimir Medinsky）則表示對會談感到滿意，將「準備繼續接觸」。他指出，雙方已同意各自提出未來停火構想，並在後續會談中深入討論。

俄羅斯代表團團長梅丁斯基則表示對會談感到滿意，將「準備繼續接觸」。（圖：REUTERS/TPG）

此外，俄方也列出三項成果，包括：戰俘交換、探討停火選項與理解彼此立場。

此次會談由俄羅斯總統普丁提出，但他拒絕烏克蘭總統澤倫斯基提出的面對面會晤邀請，削弱外界對談判的期待。土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）透露，雙方原則上同意未來再會談，但未確認具體時間與地點。

美國總統川普則表示，需與普丁會面後才有可能推動和平進程。他在接受《福斯新聞》專訪時坦言，若無法與普丁達成協議，將對俄羅斯實施制裁，展現美方對俄政策的強硬立場。

據土耳其官員指出，會談氣氛整體平靜，雙方代表分坐 U 字型桌兩側，俄羅斯穿著西裝，部分烏克蘭代表則身著軍服。烏方希望美國代表列席，但遭俄方拒絕，顯示俄方仍排斥美國直接介入談判。

兩名消息人士透露，梅丁斯基強調俄方已做好長期戰爭準備，並提及沙皇彼得大帝與瑞典長達 21 年的戰爭經歷。他表明：「我們不想戰爭，但若必要，可以打上一年、兩年、甚至三年。」

針對俄方立場，英國首相施凱爾也直言「完全不可接受」，歐盟執委會主席馮德萊恩亦宣布，正籌備新一輪對俄制裁方案，以回應俄方對和平缺乏誠意的態度。

儘管和平談判展開，前線衝突未有減緩。烏軍稱俄軍在多地加強攻勢，俄國防部則宣稱擊落烏軍無人機，並奪取頓涅茨克部分地區。雙方互信持續惡化，也讓未來和平談判蒙上更大陰影。

土耳其外長菲丹在會後表示：「和平需要雙方展現誠意，今天的對話只是第一步。」國際社會呼籲各方保持克制，持續透過外交手段尋求解方。儘管本輪談判未帶來實質突破，未來是否能逐步建立互信、重啟和平進程，仍待觀察。

另據先前消息，在會談前，美國、烏克蘭和土耳也在多爾瑪巴赫切宮舉行三方會議。與會者包括美國國務卿盧比歐、烏克蘭外交部長安德烈 · 西比哈（Andrii Sybiha）、土耳其外交部長菲丹等。