黃仁勳：輝達不再推中國版Hopper晶片

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 15:00

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近日表示，面對美國政府對 AI 晶片的出口限制，因輝達已無法再對 Hopper H20 晶片進行修改，因此未來不會再推出 Hopper 系列針對中國市場的版本。

根據《路透》報導，黃仁勳強調：「Hopper 晶片已無法再修改，下一款給中國的晶片將不是來自 Hopper 系列。」

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Hopper H20 是目前輝達唯一一款能合法對中國出口的 AI 晶片。在美國加強出口管制後，輝達在中國市佔率受到嚴重打擊。

根據《路透》報導，輝達正準備在兩個月內推出 H20 的「降規版」，藉此保住在中國的市場，並與華為等本土 AI 晶片競爭者抗衡。

出口限制讓輝達失去部分中國高階 AI 晶片市場，華為等中國企業趁勢崛起，推出具競爭力的替代方案。為此，輝達極欲透過降階版 H20 晶片重新打進市場，延續其 AI 晶片領導地位。

此前，黃仁勳曾公開表達對美國政府限制 AI 晶片出口的反對意見，認為此政策錯誤。他表示，美國應該致力於推廣本國技術在全球的應用，而非透過封鎖與限制來阻礙創新。他直言：「我們應該鼓勵技術擴散，而不是設限。」

針對 AI 出口政策，美國總統川普也曾表示，將取消由拜登政府推動的「人工智慧擴散框架」（Framework for Artificial Intelligence Diffusion），該政策旨在限制高階 AI 晶片對多數國家的出口，以確保美國技術領先優勢。