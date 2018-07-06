〈FII掛牌將滿月〉製造業市場關愛眼神減少 衝擊股價頻頻下跌

鴻海 (2317-TW) 旗下富士康工業互聯網 (簡稱工業富聯，FII) 赴陸 A 股上市將滿月，上市從審核到掛牌只花了 36 天，被外界以光速形容，結果掛牌後僅漲 3 根停板，衝高價後股價也迅速回跌，掛牌滿月前更無情面臨破底壓力，從啟動掛牌到之後不斷寫下市場新紀錄，顯然市場對傳統製造業關愛眼神不再，FII 股價要重回漲勢恐還有一段很長的路要走。

中國工資逐漸上漲，對不少代工廠而言，招工逐漸形成壓力，代工廠遷廠恐再增加資本支出，隨著世界工廠快速轉移，製造業用過去模式降低成本可能緩不濟急。郭台銘從中國製造找到新角度切入，搭配中國政府政策加溫，有望再為鴻海與工業富聯，找到獲利新捷徑。

鴻海董事長郭台銘日前在股東會解釋，FII 是一家「六流公司」，透過虛實整合人流、技術流、訊息流、過程流、物流及金流，生產效率可提升 30%，良率可達 99% 以上，而 FII 做的是平台整合，整合工業大數據、智能製造、雲端智慧、數據安全管控、智能供應鏈及區塊鏈金融。

從 FII 需求資金占比來看，可見 FII 的籌資目的著眼在智慧製造，其中聚焦三大主軸，所需資金超過人民幣 150 億元 (約新台幣 700 億元)，占 FII 需求資金人民幣 271 億元逾半。

FII 除利用鴻海現有製造能量，工業富聯董事長陳永正日前也提到，公司擁有生產大資料、熄燈工廠、6 萬個工業機器人等強項，將可搭配全球範圍的運營據點，掌握更多市場大商機，這些優勢有望幫助鴻海集團前進製造業產業升級商機，也讓鴻海掌握中國製造 2025 超過人民幣 5000 億元龐大商機垂涎三尺。

雖然 FII 掛牌與籌資目標喊得積極，也讓台灣投資人引頸期待後市，甚至不少中國券商也看好後市，預期可以維持 A 股新股表現，結果掛牌後表現遠低於平均值，跌破不少市場專家眼鏡。

法人認為，FII 掛牌後表現不佳，代表中國股市投資人對製造業青睞度偏低，除非掛牌廠商的公司定位獨特，一如寧德時代，產品是中國大陸所需的電池，而非單純製造業，產品與公司發展符合中國所需的市場潮流，並搭上大趨勢發展，掛牌後蜜月行情亮眼。