A股首家遭啟動強制退市的中小板公司 雅百特復牌直奔跌停

中國昨 (5) 日晚間，深交所公告指出，雅百特 (002323-CN) 因涉嫌構成違規披露、不披露重要訊息罪，已啟動對該公司強制退市機制。最值得注意的是，這是 A 股史上第一家被啟動強制退市機制的中小板公司。雅百特今 (6) 日復牌，一開盤股價隨即直奔跌停板。

雅百特被打成 ST 類股後，今 (6) 日首度復牌，开盘隨即封死跌停，跌幅 5% 報人民幣 4.75 元，成交金額 5.18 萬元。截至最新季報，目前該公司的股東戶數為 4 萬戶。

雅百特今日走勢 (圖自新浪財經)

在 A 股，如果哪支股票的名字前加上 ST，就是因經營虧損而被中國證監會提醒投資人注意特別處理的股票，並實行日漲跌幅度限制為 5%，抑制刻意炒作。

《證券時報》報導，深交所昨日深夜指出，雅百特因涉嫌構成違規披露、不披露重要信息罪被中國證監會移送公安機關，對該公司啟動強制退市機制。

雅百特為了實現重組上市業績承諾，2015 年至 2016 年 9 月透過虛構境外工程項目、虛構國內及出口建築材料貿易、偽造工程合約和銷售回款等方式虛增營業收入合計約 5.8 億元，虛增利潤約 2.6 億元。

正因為「業績優異」，股價一度被熱炒，2016 年 4 月 8 日達到 57.78 元 / 股，2017 年 2 月 23 日達到除權後的最高點 23.92 元 / 股，相當於復權後的 71.85 元 / 股。造假消息曝光後，股價當然一路震盪，截止今年 7 月 3 日，收盤價僅剩 5 元 / 股。跌去了近 80%。更猝不及防的是，7 月 3 日還在正常交易，7 月 5 日深夜被啟動強制退市，7 月 6 日起就復牌，股票名稱已經從「雅百特」變成了 “「*ST 百特」。