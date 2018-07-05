〈FII掛牌將滿月〉股價頻下挫今逼近掛牌以來新低 波段跌幅逾35%

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII) (601138-CN) 掛牌即將滿月，今 (5) 日股價早盤開低，之後震盪弱勢，最低來到人民幣 16.85 元，自股價高點人民幣 26.36 元以來，波段跌幅達 36%，距離上市當日最低價人民幣 16.52 元，僅差一步之遙。

FII 在上市第四日 6/13 股價來到新高人民幣 26.36 元，隨後股價一路重挫，5 個交易日市值縮水人民幣 1439.8 億元，被市場人士戲稱「資金絞肉機」。

FII 今日盤中股價最低跌到人民幣 16.82 元，是衝高後的波段新低，股價跌幅 36%，不過尚未觸及 6/8 上市最低價 16.52 元。

FII 赴中國 A 股掛牌，以 36 天時間刷新中國新股 IPO 審核紀錄，被外界以光速形容，掛牌後卻也拉出短短 3 根漲停板就宣告蜜月行情結束，外界評估，傳統製造業可能不再受市場青睞。

鴻海近 10 日在台股也慘遭外資賣超 7 萬多張，股價在 5 日線、10 日線間徘徊，今日盤中最低 81 元，跌幅在 1% 以內。鴻海旗下主打中國製造及智慧製造的工業電腦樺漢 (6414-TW)，近日股價摜破 400 元，今日盤中最低 358.5 元，寫下近一年新低。