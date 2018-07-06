【異動股】化工板塊走勢強勁 中石科技(300684-CN)等3股漲停

午後，化工板塊盤中走勢活躍，截至目前，中石科技(300684-CN)漲停報79.420元，彤程新材(603650-CN)漲停報34.57元，西隴科學(002584-CN)漲停報8.51元，衛星石化(002648-CN)漲8.9%報10.4元，揚帆新材(300637-CN)漲7.31%報25.7元，潤禾材料(300727-CN)漲5.97%報30.33元，浙江眾成(-CN)漲6.68%報6.23元，振華股份(603067-CN)漲4.95%報11.66元，建新股份(300107-CN)、石大勝華(603026-CN)等多股均上漲超4%。

據上證報消息，近日，化工板塊的浙江龍盛、雅本化學均預計上半年業績大幅增長。

具體來看，浙江龍盛預計，2018 年上半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為22.29億元到24.32 億元，同比增長120%到140%。公司表示，公司主營業務中，中間體産品價格較上年同期有較大幅度提高，主要原因是行業壁壘較高，市場集中度進一步提升，呈現量價齊升的態勢。同時，染料産品價格較上年同期也有較大幅度提高，主要是部分中小企業因環保安全問題停産、限産，直接導緻染料供應緊張。雅本化學預計，公司上半年淨利潤同比增長70%至100%，盈利區間為7083.92萬元至8334.02萬元。公司表示，增長的主因是主營業務持續增長，南通雅本募投項目進展順利，上海雅本、樸頤化學、艾爾旺等子公司經營情況良好。

國信證券研究也指出，中國投資消費比已經出現拐點，但是從國外經驗看，化工行業在經濟處於轉型時期仍長期與GDP保持同步增長，仍具備長期投資價值。結合工業固定資産投資、開工率、庫存、PPI等各項指標，目前處於國内工業整體處於産能周期底部位置，整體開工率持續處於高位將對工業品PPI形成有力支撐，推動工業企業的盈利持續改善，為下一輪産能擴張提供條件。對於化工行業而言，同樣經過長達7年的去産能周期，供需格局整體趨向平衡，行業龍頭企業盈利能力改善明顯，下一輪産能擴張將最先在行業内經營能力優秀的龍頭企業中展開。

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