財報季表現不佳 MSCI亞太指數公司EPS預期遭下修

《彭博社》報導，財報季的表現結果不佳，使得分析師和策略師不斷下修他們對 MSCI 亞太指數公司營收的預期，另一方面，歐洲和美國的公司營收預期仍被上調中，南韓和日本企業表現大多數慘澹。

由於智慧型手機需求疲弱三星電子 6 日公佈的第二季營收低於預期。日本方面，彭博整理的數據顯示，在本季公佈財報的 66 家列於 Topix 指數的企業，高達 81% 的公司營收低於預期。

MSCI 亞太指數公司 EPS 預期遭下修

在過去一個月的時間內，分析師下修亞洲指數中公司的營收預期，將未來 12 個月的每股純益下修 0.17 美元至 13.18 美元。他們列出的原因如下：

全球貿易緊張局勢：中國股市無庸置疑會受到最大的打擊，而日本和東南亞的公司是為區域供應鏈的一員，將無法倖免

升息：印尼、菲律賓和馬來西亞快於預期的升息速度，會對公司的借貸成本構成壓力

原油價格上漲：可能會損害大幅依賴石油進口的印度，而美元走強使大宗商品成本更高

經濟增長的擔憂：來自中國和日本的採購經理人指數 (PMI) 以及韓國的出口數據表現不佳

貨幣疲弱：新興市場貨幣中，印度盧比、菲律賓比索和印尼盧比是今年最慘的輸家之一，使償還美元計價債務的成本提升

摩根士丹利的全球新興市場策略主管 Jonathan Garner 上週接受彭博採訪時表示，在貿易緊張局勢加劇的情況下，有些產業和特定國家的營收預期將被下調，如半導體產業和手機製造商等公司。

大摩同時調降恆生指數未來 12 個月的目標，因香港公司在收益方面大幅依賴中國。穆迪投資者服務公司的印度部門指出，印度央行實行緊縮政策以阻止貨幣下滑，在融資成本增加下，可能會削弱銀行的盈利能力。

新加坡和紐西蘭表現較優異，未來 12 個月的盈利預測仍在上調中，UOB Kay Hian 的分析師 Andrew Chow 在 6 月的報告中寫道，今年新加坡公司的盈利將成長 10% 以上，主要受益於銀行業的增長。