LG初步財報營收未達預期 股價下挫2.7%

LG 電子 (066570-KR) 於 6 日發布初步財報，受益於電視與家用品的穩定銷售，第 2 季營業利潤預計年增 16.1%，但因新產品的行銷費用增加，利潤增長幅度低於分析師預期，消息發布後，LG 股價下跌 2.7% 至 75700 韓元。

LG 股價日線走勢圖

LG 在初步財報中表示，第 2 季營業利潤增長至 7710 億韓元 (6.91 億美元)，低於 10 位分析師的平均預估值 8210 億韓元，去年同期營業利潤為 6640 億韓元。

LG 為僅次於三星電子的第二大電視生產商，第 2 季銷售額增長 3.2% 至 15 兆韓元，低於分析師 15.5 兆韓元的平均預期。LG 並未披露各部門的詳細業績，該公司將在 7 月底發布詳細財報。

今年上半年，LG 的銷售額達 30.1 兆韓元，該公司表示此為公司歷史上首次上半年銷售額突破 30 兆韓元，營業利潤達 1.87 兆韓元。

電視與家用品為主要銷售來源，季節性的需求提升家用品部門的銷售。分析師指出，收到高端電視銷售的支撐，LG 電子 2018 年的營收表現將維持穩定狀態，此外，洗衣機和冰箱的銷售提升，亦使公司前景看好。

智慧型手機部門，則繼續打敗仗，此部門已連續 13 季繳出虧損成績。LG 提升 G7 ThinQ 智慧型手機的行銷費用 LG G7 ThinQ，並請韓團 BTS 代言，但銷售仍然疲弱。