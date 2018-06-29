升息之路：新興市場央行打敗仗的一場戰役

為了捍衛本土貨幣，新興國家央行與市場進行戰役，被迫進行升息以穩定匯率。美國聯準會升息、強勢美元、油價走升以及對全球貿易戰的擔憂，皆使新興市場承受更多壓力，政策制定者尚須投入更多努力。

以下為各國新興市場央行在今年的利率決策：

印尼

印尼央行在 5 月的兩週內進行了兩次升息，但由於美國和中國的貿易緊張局勢不斷升溫，印尼盧比再次承受壓力，在 28 日跌至自 2015 年 10 月以來的最低點，29 日暫報 1 美元兌 14377.6 盧比。政策制定者將於 29 日召開會議，決定是否進行今年第 3 次升息，大多數經濟學家預測該國央行將把利率上調至 5%。

印尼央行預計在本週進行今年第三次升息

菲律賓

即使菲律賓央行將利率上調至 3.5%，仍難阻止貨幣貶值頹勢，菲律賓比索兌美元跌至 12 年以來最低點，29 日暫報 1 美元兌 53.4130 比索。分析師表示，央行預計今年的通膨率將達到 4.5% 水平，因此預期將需要更多次的升息以支持陷入困境的貨幣。

儘管菲律賓央行今年已升息兩次，比索仍下跌至 12 年新低點

印度

由於原油價格的回升，以及新興市場資產遭拋售影響該國貨幣，印度盧比在 28 日跌至歷史新低。該國大約 3/4 的石油需求來自進口，原油價格走升將使通膨惡化，貿易逆差程度加劇。

印度在 4 年以來首度商調回購利率

馬來西亞

自 2014 年以來，馬來西亞央行首次在 1 月 25 日提升利率，馬來西亞令吉因此下跌。而近幾個月來，由於新政府政策的不確定性，令吉持續下滑，29 日美元兌令吉暫報 4.0405。

馬來西亞令吉在央行上調利率後仍下滑

土耳其

為了穩定里拉的匯率，土耳其央行自 4 月份以來大幅上調利率 500 個基點，里拉兌美元今年已下跌達 1/5，並持續創下歷史新低點。因該國經常性帳戶赤字問題嚴重，以及極度依賴外資，貨幣特別容易受到美國利率上漲的影響。

在土耳其央行上調利率 500 個基點之後，里拉開始穩定

巴西

巴西里爾今年貶值超過 10%，全國卡車司機罷工導致食品和燃料短缺和價格上漲，巴西央行面臨升息壓力。目前，政策制定者透過提供貨幣損失的對沖，以防止里爾持續貶值。與此同時，他們不再堅持將利率維持在 6.5% 的歷史低點。

巴西央行承受上調歷史低點利率的壓力

墨西哥

墨西哥央行上週上調利率，並且可能會延長貨幣緊縮的週期，以控制總統大選和政治不確定性所帶來的通膨風險。

墨西哥央行今年升息兩次以控制通膨與支撐比索

阿根廷

阿根廷央行在 5 月初將基準利率上調至 40%，共升息達 1275 個基點，以支持暴跌的比索，但支撐力道仍然有限。