杭州銀行(600926-CN)2018上半年淨利30億元 同比增19%

杭州銀行(600926-CN)7月5日晚間披露2018年半年度業績快報，2018年上半年，公司實現營業收入83.23億元，較上年同期增長26.39%;歸屬於上市公司股東的淨利潤30.15億元，較上年同期增長19.12%;基本每股收益0.59元，較上年同期提高0.10元;歸屬於上市公司普通股股東的每股淨資産8.64元，較上年末增長5.88%;不良貸款率1.56%，較上年末下降0.03個百分點;撥備覆蓋率228.78%，較上年末提高17.75個百分點;撥貸比3.57%，較上年末提高0.21個百分點;資本充足率13.53%，較上年末下降0.77個百分點。

2018年上半年，公司以戰略規劃為引領，始終堅持質量立行、從嚴治行，積極推進戰略轉型，實現了規模、質量和效益的協調可持續發展。

截至2018年6月末，公司總資産8,581.75億元，較上年末增長2.98%;各項存款4,943.20億元，較上年末增長10.19%;各項貸款3,133.04億元，較上年末增長10.38%。

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