【異動股】影視板塊逆市活躍 北京文化(000802-CN)漲停

午後，影視板塊逆市活躍，截止發稿，北京文化(000802-CN)三連板漲停報14.62元，出版傳媒(601999-CN)報8.46%報5.9元，唐德影視(300426-CN)漲3.41%報14.26元，華誼嘉信(300071-CN)、光線傳媒(300251-CN)等跟漲超1%。

消息面上，貓眼專業版顯示，截至目前，北京文化參投的《我不是藥神》公映第一天票房已經達到2.02億元。

數據顯示，今年上半年國産片票房為189億元，同比增長80.1%，國産片票房佔比59.2%，去年同期為38.7%。上半年檔期效應顯著，元旦、春節、清明、端午均創檔期票房紀錄;其中一季度票房約32.2億美元，打破全球單季度國家票房記錄。

方正證券指出，17年暑期檔《戰狼2》貢獻57億票房使得基數較大，但18年暑期檔仍值得期待，尤其是國産片表現：6月底上映的《動物世界》已取得票房口碑雙豐收(截止7月3日票房3.22億，豆瓣7.4分)、《我不是藥神》點映即取得單日票房冠軍(截止7月3日單日票房近5000萬，累計票房破億)，還有《邪不壓正》、《西虹市首富》、《狄仁傑之四大天王》等多部大片。歷年暑期檔為年内票房及上座率高點，暑期檔三到五線城市票房佔比較高。

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