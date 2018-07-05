中美互征關稅前人民幣收跌 短期料承壓關注美方反應

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周四收跌逾160點，中間價則勁升逾400點。交易員表示，德國強勁數據間接打壓美元，但中美互征關稅大限臨近，市場情緒趨於謹慎，客盤購匯需求仍略偏多，短期人民幣或仍面臨調整壓力，重點關注美國方面的後續反應。

他們並指出，在匯價較大波動時雙邊點差仍較大，說明市場仍在消化前幾日的巨震，但客戶預期已經被激發，順周期思維考驗監管引導智慧；今日是中國央行定向降準實施日，銀行間市場資金面十分充裕，隔夜掉期點下到1個點以下，一年掉期亦下探至200點左右；若後續即期市場表現不穩，掉期點可能仍面臨一定下行壓力，但跌至為負還不至於，畢竟近期中美利差並未明顯收窄或者轉負。

「明天中美大概率是要互加關稅了，購匯需求不少，還有一些時點性的購匯，」一中資行交易員稱，「要避風險就買美元的想法也不少。」

一外資行交易員表示，今天購匯還是不少，但接下來人民幣走向還是看美指和供需變化，當然重大政治事件前面，應該規避一下風險。

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算，CFETS人民幣匯率指數周四較上日升0.61%至95.34，結束11連跌。

「中國當局最初看來將允許人民幣貶值，以便在美國可能開始加征關稅前支撐經濟。」三菱日聯首席外匯策略師Minori Uchida稱，「但2016年大規模資本外流抹去四分之一外匯儲備的記憶猶在，我想他們是需要阻止人民幣下跌，人民幣暫時料保持穩定。」

全球匯市方面，歐元周四攀升0.5%至近三周高位，因此前公布的德國數據強勁，但由於美聯儲(FED)今日將公布會議記錄，投資者尋覓線索判斷聯儲是否仍準備今年再升息兩次，歐元漲勢因而受限。美稱將從7月6日起對340億美元中國進口商品加征關稅，中國稱將在同一天采取對等舉措。

路透上海7月5日

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