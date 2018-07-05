ASIC接單超優 創意6月業績創新高 第三季會更好

IC 設計服務大廠創意 (3443) 今日公布 6 月營收 12.94 億元，不單月增 33.9%，更創單月歷史新高，表現優於預期，累計第二季營收季增率達 18%，也優於市場預期。展望下半年，隨產業旺季到來，第三季業績的季增率更將明顯大於上半年。創意提到，在特殊應用晶片 (ASIC) 訂單優於預期的帶動下，6 月營收創下單月歷史新高；創意 6 月營收中，ASIC 貢獻 10.36 億元；累計創意第二季營收 32.34 億元，季增 17.2%；其中，ASIC 約 21.82 億元，季增 25%。創意也揭露，第二季業績較首季成長，主要動能取自快閃記憶體與 SSD 控制晶片的訂單。



展望今年全年，創意預期，上下半年業績占比約 45% 以下，以及 55% 以上，全年營收年增率 15%，全年營收續創年度歷史新高，至於第三季，因產業旺季到來，接單強勁，創意單季營收的季增率會更大過第二季。該公司預計於 8 月 3 日召開法說會。