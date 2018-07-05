力達自產螺桿壓縮機主機試量產 預計2年全面取代外購

空壓機廠力達 (4552-TW) 公司自行投資設廠生產螺桿壓縮機主機，已進入試量產階段，生產進展順利，公司預計在螺桿壓縮機主機進入量產 2 年後，將可 100% 完全取代外購，可望有效提升螺桿空壓機銷售毛利率向上挺升。至於目前空壓機全產品在中國大陸銷售仍符合預期，並沒有冷卻現象。

力達目前已自主生產活塞、渦旋式空壓機主機，在螺桿機漸成主流產品後，力達自行設置螺桿空壓機主機生產設備，最快今年第 2 季底正式進入試量產，在調整小部分製程之後，即將進入量產，將取代對德國進口主機的依賴，可更有助推升螺桿空壓機毛利率，預料將由原來 24-26%，增加 2-2.5 個百分點。

力達主管指出，公司自行設置螺桿空壓機主機生產設備，預計在量產後 1 年，取代 50% 的外購主機，進入量產兩年後，則 100% 取代進口主機而自行生產。

同時，由於目前美中貿易磨擦加深，市場觀望氣氛增加，部分自動化設備上游氣動元件廠 6 月銷售不如預期，並較 5 月下滑，力達主管指出，公司供應的是空壓自動化相關所需的空壓機設備，6 月實際銷售仍與預期相符，未見銷售冷卻現象，人民幣計價營收還較 5 月成長。

不過，國際貿易磨擦影響是全球性，力達主管也表示，對下半年市場變化密切觀察中。

力達股價今日承受極大賣壓，盤中以 77.5 元創掛牌以來新低價，但承接買盤不弱，成交量放大到 1300 張以上。

力達去年每股純益為 9.24 元，公司股東會決議去年盈餘每股擬配 5 元現金，力達第 1 季稅後純益 1.84 億元，每股稅後盈餘 1.84 元。