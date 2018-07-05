三大法人賣超70億 外資持續保守操作 減碼期貨多單

台股今 (5) 日受到中美貿易戰影響，終場大跌 110.06 點，收在 10611.81 點。三大法人方面，外資今日賣超 60.28 億元，投信買超 1.71 億元，自營商賣超 11.5 億元，合計賣超 70.07 億元。期貨部分外資大減多單 5983 口，多單未平倉餘額來到 2.16 萬口。個股方面，外資今日出脫台積電，買大立光及鴻海。

美中貿易戰將開戰，台股今日大跌 110.06 點，收在 10611.81 點，年線失而復得僅一個交易日，今日失守全部均線。受到 iPhone 新機題材激勵，大立光今日仍獲外資買進，揚明光、玉晶光則遭外資出脫。

外資對權值股買賣不同調，連兩日買超鴻海，對台積電則由買轉賣。台塑四寶中台塑化、台化接連啟動除息，今日與南亞同獲外資買進，台塑則遭外資連 23 日賣超，被動元件族群中，外資仍對國巨及華新科持續買超，奇力新及禾伸堂則遭外資調節。

金融股部分，外資連續 4 日調節國泰金、玉山金持股水位，富邦金已遭連 7 日賣超，台新金則是連 15 日賣超，連 2 日買超金融股則有開發金、華南金，今日外資同步買超的中信金，則是在 12 日連續賣超後，資金再度回籠。

外資今日賣超第一名為中環，賣超 11983 張，第 2 名為嘉聯益，賣超 8742 張，第 3 名鼎元，賣超 7612 張，第 4 名元大金，賣超 7297 張，第 5 名技嘉，賣超 5503 張，第 6 到 10 名分別是富邦金，賣超 4756 張；元大滬深 300 正 2，賣超 4707 張；錸德，賣超 4316 張；仁寶，賣超 3825 張；台企銀，賣超 3686 張。

外資今日買超第 1 名為台灣高鐵 11778 張，第 2 名元大 50 反 1 9754 張，第 3 名群創 7386 張，第 4 名遠東新 6292 張，第 5 名中信金 3237 張，第 6 名台塑化，買超 2244 張，第 7 名鴻海，買超 2210 張，第 8 名光磊，買超 2020 張，第 9 名中華電，買超 1973 張，第 10 名信邦，買超 1637 張。

投信今日賣超第 1 名為富邦上証正 2，賣超 1242 張；買超第 1 名為遠東新 2939 張。

自營商今日賣超第 1 名為大同，賣超 2895 張，第 2 名為晶電，賣超 2822 張，第 3 名為光磊 1598 張，第 4 名為義隆 1579 張，第 5 名為聯電 1527 張；買超第 1 名中環 3742 張，第 2 名開發金，買超 3418 張，第 3 名友達，買超 2697 張，第 4 名群創，買超 1267 張，第 5 名中美晶，買超 1227 張。

第一金投顧董事長陳奕光指出，美中貿易戰明將正式開戰，台股今日跌破 6/29 低點，短期利空出盡，可望反彈，長期在國際情勢尚未改變情況下，台股恐怕短多長空，未來將在季線及年線間震盪，尋求季線支撐。

陳奕光觀察，亞洲股市自前波高點以來，多數國家至今跌幅已經超過 15%，台股跌幅約 5%，仍是國際資金避風港的優先選項，不過仍須注意股市反轉訊號。