〈創意股東會〉今年營運樂觀看 業績仍可望有不錯成長動能

IC 設計創意 (3443-TW) 今(17)日召開股東會，創意去年營運亮眼，總經理陳超乾今日表示，對創意今年營運仍樂觀看待，預期今年業績，仍可延續去年，維持不錯的成長動能。

創意今日召開股東會，順利通過去年財報與盈餘分配，每股將配 5 元現金股利，以昨日收盤價計算，殖利率約 1.9%。

陳超乾強調，創意去年受惠先進製程需求帶動，營收、獲利創新高，每股純益 6.38 元，展望今年，雖然全球智慧型手機需求放緩，且美中又有貿易戰影響，不過創意積極著墨人工智慧、雲端、5G 與數據中心領域，對今年營運動能仍是正向看待。

陳超乾也說，創意今年將與台積電 (2330-TW) 合作 5 奈米專案，後續台積電進入 3 奈米與 3D 封裝，創意也會協助一起合作布局新技術。

量子運算部分，陳超乾也看，將是未來很夯的科技，尤其是現在市場常談的超級電腦應用，預期會大量運用在此領域，目前創意也有數個超級電腦客戶，可望很快就可看到成果。

而近期市場也熱議留才話題，陳超乾強調，創意提供可使員工支持家庭的薪水與具挑戰性的工作，讓員工在創意工作，可以得到更多成就感，並注重身體與心理平衡。

創意日前舉行法說會，預期今年整體營運成長將優於台積電 (2330-TW)，毛利率與整體獲利，也將優於去年，不過對比特幣則仍採最保守預估原則。