〈貿易戰前夕〉美中交戰 美元完勝黃金成避險大贏家

在美國總統川普發表提高美國進口關稅的看法後，這四個多月以來，貿易戰的陰影在徘徊不去，在投資市場中，美元顯然比黃金更有助於抵擋此波貿易動盪，成為避險的贏家。

美元已成為投資人主要避險工具

盛寶銀行 (Saxo Bank A/S) 商品策略主管 Ole Hansen 表示，在近期地緣政治風險下，債券和股票遭到拋售，美元已成為投資人的主要避險工具，而黃金則持續走低。

聯準會正按照既定的進程進行升息，而美國提高進口關稅將有助降低經常帳戶赤字，北歐聯合銀行 (Nordea Bank AB) 全球外匯策略師 Andreas Steno Larsen 指出，在此背景下，美元正是資金避風港和進行套利交易的好標的。

美元漲勢抑制金價走勢

通常美元和黃金的走勢呈現反向關連，由於金屬交易大多以美元計價，因此美元近期的漲勢進一步抑制了黃金的走勢。

Comax 金價今年以來跌幅為 4.26%，上半年出現了近五年來同期的最差表現；而美元卻在貿易戰緊張局勢升線及聯準會早於日本及歐洲收緊量化寬鬆，今年以來上漲 2.63%，近 3 個月來漲幅更達 4.66%，一強一弱間，投資人正在重新評估傳統資產配置。

除了金價表現不佳外，股市表現也平淡，MSCI 全球指數（MSCI All Country World Index）今年連續 2 季下跌，為 2015 年以來首見；新興市場股市近六個季度也首見下跌；另一方美元受惠於美債殖利率升高，表現優於其他多數的主要貨幣。

與此同時，美元上漲加強了對黃金價格的控制外，印度對黃金的實物需求下降、工業需求預期以及 ETF 的投資買盤減少，也都不利金價的走勢。

黃金和美元反向關連明顯

《彭博社》的分析顯示，1 月以來黃金的波動可以透過和美元走勢來解釋，但自 4 月中以來，呈現出過去十年兩者最為明顯的反向關連走勢。

美元 (藍線) 和黃金 (白線)4 月中以來走勢分道揚鑣。(來源：Bloomberg)

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 表示，今年美元升值的重要推動因素是風險偏好降低，刺激新興市場資金流入美元資產，對某些投資人來說，美元永遠是避風港的好所在。

寶盛集團大宗商品策略師 Carsten Menke 表示，最近黃金和美元的反向連動關係非常緊密，當美元上漲時，很難從黃金交易中賺到錢。