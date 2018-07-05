8月升息？卡尼重申英國央行緊縮政策 英鎊跳漲

英國央行行長卡尼今日在紐卡斯爾發表講話時，重申英央行近期的偏鷹派立場，表示將需要進一步收緊貨幣政策，這堅定了市場對英國央行將於 8 月升息的信心。受卡尼鷹派言論提振，英鎊短線迅速走高。

卡尼指出，進一步收緊貨幣政策是有必要的，在當前環境下，未來幾年英國將漸進、有限地升息。全球金融狀況出現一定程度的收緊，這有可能與美國的貨幣政策相關，而非貿易政策所致。

卡尼對英國經濟也表示樂觀態度。他表示，有信心第一季經濟下滑是臨時性的，主要受惡劣天氣影響，而非經濟環境所致。近期的一系列經濟數據顯示，英國的經濟進展符合預期，已經從第一季的疲軟強勢反彈。

卡尼補充說，勞動力市場依然強勁，且大量證據顯示，經濟中的閒置產能依舊用盡。薪資增速與國內支出如預期一樣，繼續保持穩定而廣泛的增長。卡尼認為，由於能源價格的上漲，通膨在短期內將趨向上揚。

被問及退歐不確定性時，卡尼表示，不確定性總是存在的，英國央行的預期是使英國相對平穩地過渡到減少對歐洲開放的階段。英國央行和政府正在採取一切必要措施，以為小機率的「斷崖式脫歐」做好準備，歐盟也需要做更多。此外，在金融方面，英國央行也在為脫歐做一切能做的準備。

對於市場關心的英國央行將在 8 月會議上做何政策決議，卡尼表示，到 8 月份貨幣政策會議時，隨著更多數據將要出爐，英國央行將有足夠多的資訊來做利率決定。

關於近期不斷升級的全球貿易局勢，卡尼認為，貿易摩擦將傷害全球增長。全球貿易保護主義帶來的傷害將與英國退歐類似。

分析認為，卡尼此番言論再度釋放鷹派論調，拉升市場對於八月升息的預期。講話過後，英鎊 / 美元短線快速走高約 30 點，現報 1.3262。

在六月會議上，英國央行官員維持基準利率與資產購買規模不變，但英央行首席經濟學家 Haldane 投票支持升息，使貨幣政策委員會（MPC）支持升息的委員數量較上月增加一名，超出預期。

分析認為，英國央行會議偏鷹派紀要，且由於 Haldane 投票支持升息，因此今年 8 月升息的機率已經大幅提升。

7 月 3 日周二，英國央行決策委員 Michael Saunders 稱，如果英國經濟一如預期，英國央行升息的速度可能需要快於目前市場預期，不過升息也將是有限的、漸進的，幅度不宜太大也不要太快。

上周，英國上修第第一季 GDP 數據，從初值 0.1% 至環比終值 0.2%。數據上修後，市場預期英國央行 8 月升息的可能性從稍早的 50% 升至 60%。