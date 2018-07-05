媒體：部分歐央行管委認為2019年底升息太遲 歐元急漲

據彭博社援引知情人士稱，一些歐洲央行官員認為，如果市場預期 2019 年底再升息，恐怕有些太遲了。明年 9 月或 10 月升息更有可能，但任何決定都要取決於當時的經濟前景。

這一消息直接推漲歐元兌美元短線上揚 27 點，最高觸及 1.1666，完全收復了稍早跌幅。

市場雖然仍完全計價了 2019 年 12 月基準存款利率升息 10 個基點的可能性，但明年 9 月升息的機率也從不足 70% 提升至 80%。

歐洲央行 6 月中旬的政策會議維持三大利率不變，宣布將於今年 12 月徹底結束凈買債項目，但將保持利率不變「至少到 2019 年夏天結束」。

雖然 QE 量寬項目結束時點有了確定的結論，有關利率的措辭還是引發市場鴿派解讀，歐元兌美元短線重挫逾 1%，以德債為首的歐元區公債殖利率深跌。

歐央行管委會成員、陶宛央行行長 Vitas Vasiliauskas 隨後表示，有關利率的前瞻指引應被理解為：直到明年 9 月底之前都不會升息，也將升息的懸念留給了 2019 年 10 月和 12 月的政策會議。

彭博社評論稱，由於 QE 凈買債結束時間線沒有了懸念，歐洲央行升息的時點愈發重要。本周二歐央行首席經濟學家 Peter Praet 也表示，利率將在未來主要的政策工具中發揮核心作用，這代表利率決策將為歐洲央行退出金融危機後的貨幣寬鬆政策設定基調。

此外，素以「偏鴿派」著稱的歐洲央行行長德拉吉將在 2019 年 10 月 31 日卸任，有分析指出，明年 9 月或 10 月的政策會議，也將是德拉吉最後的窗口來調整危機後政策。

法國巴黎銀行經濟學家表示，本周歐洲央行還調整了 6 月政策聲明中有關利率承諾（rate pledge）的法語、德語和西班牙語翻譯文字，這表明 9 月升息更有可能，成為該行的基線場景。

值得注意的是，歐元區主要國家公債殖利率曲線也愈發趨平。

據路透社，由於歐洲央行傳遞出專注於購買長期債券的信號，兩年和 10 年期德債殖利率利差在周三跌至一年最平，至 97 個基點，10 年和 30 年期德債殖利率利差共在過去一周收窄了 10 個基點。

此外，法國 30 年期借貸成本接近 18 個月最低，10 年和 30 年期意債殖利率利差在過去一周收窄 18 個基點，至 74 個基點。