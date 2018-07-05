精華美國大客戶訂單調整 Q3營運能否成長尚待觀察

精華光學 (1565) 主力客戶新增第二供應商，市場擔憂對中長期營運影響，加上主力日本客戶 3 月起到第二季因產品新舊交替，拉貨力道轉弱，第二季營收表現不如預期，美國客戶訂單則從第三季起轉弱，第三季能否成長還要觀察，近一個月股價在法人賣超下走低，今日盤中股價再跌逾 5%，創下 645 元的波段新低。先前受限產能不足的精華，原本市場多預期，隨著新增 12 條產現在今年第一季到第三季陸續投產，營收將逐步轉強，也預期第二季營收有機會再創新高。不過，精華公布 4、5 月營收分別為 5.77 億元、5.86 億元，年成長僅約一成，低於市場預期。



精華表示，第二季業績確實低於市場預期，主要係日本主要客戶調整產品線，部分產品改包裝或進行產品升級，最大客戶 3 月開始調整，另一大客戶 5 月開始，



在新舊交替期，客戶減少甚至停止下單舊產品，也影響第二季業績表現。不過，6 月訂單已小幅回升，預計 7、8 月會陸續回來，第三季會慢慢變好。



至於美國客戶，第二季在產能空出下，出貨量大增，成為業績重要引擎。不過，美國客戶在隱形眼鏡是後起之秀，近期將募資，行銷動作縮小，7、8 月訂單明顯減少，何時回升還要觀察訂單回升狀況。美國客戶第一季營收占比 14%，第二季預估將超過二成。



產能方面，精華表示，目前擴產進度維持原計畫，近期第七條現已投產，目標第三季前能完成 12 條產線的擴充，總產能達 70 條。由於目前庫存水位偏低，近期會先建立庫存。至於原定第四季投產的 8 條產線，將延後到明年在投產。



雖然精華尚未公布 6 月營收，法人預估，約與前一個月持穩，第二季營收僅較前一季小增，雖然匯率有利，但美國客戶的營收占比提升，其毛利率較低，產品組合相對不佳，預估毛利率僅較前一季小增約 37%，EPS 約 8-9 元。至於第三季營運，在日本客戶訂單回升，美國客戶訂單減少下，是否較第二季成長還要觀察。

