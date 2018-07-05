〈美光在陸禁售〉貿易戰川普「畫錯靶」？ 美晶片業憂「保護」無效 反遭誤傷

美國預計週五 (6 日) 針對進口中國商品課徵關稅，其中僅有 2.5 億美元的晶片會直接受影響。但這僅是表面上會看到的數字，這些關稅實際上引發美國半導體業者更深層的憂慮。他們擔心，與中國的緊密貿易聯繫因此斷裂，華盛頓試圖「保護」科技業，但完全搞錯方向。

前日的新聞可能是冰山一角－中國福州市中級法院週二 (3 日) 裁定，對美國晶片巨頭美光 (Micron) 發布初步禁令，暫時禁止部分產品在中國銷售。

美光禁售恐非巧合

對業者來說，是否侵權、禁售產品價值多少，都不是當前的重點。重點在於中國有權禁售，而在這個時間點美光被禁，可能不是巧合。

雖然美光回應，表示沒有收到禁售通知，但仍引起投資人恐慌，美元週二下挫逾 5%，拖累整體美股科技股走弱。美光有近 50% 的營收都來自中國市場。

據《金融時報》報導，BMO Capital Markets 分析師 Ambrish Srivastava 認為，在美國關稅即將生效之際，發布這項禁售令並非巧合，更像是針鋒相對的舉動。

各國監管更難預測

類似的例子，還有高通併恩智浦 (NXP) 案，主要市場只剩中國還未通過監管。原本在美中關係和緩之下，傳出即將獲准消息，但隨著川普重提關稅，相關消息又石沉大海。

這也說明貿易緊張下的另一個風險，產業為了發展需進行整合，但在貿易戰爆發後，併購行動想在全球獲准，恐怕更為艱難。

對美國晶片業者來說，中國市場的損失是第一步，影響更為嚴重的，恐怕是複雜的供應鏈布局。華盛頓的半導體產業協會 (Semiconductor Industry Association) 表示，半導體供應鏈的複雜性，意味著美國公司的損失將超過中國。

全球供應鏈布局添風險

例如，英特爾生產晶圓最重要的部分，在美國、愛爾蘭及以色列的晶圓廠進行，再送到成都的工廠做加工與測試，最終裝配使用。儘管在中國所做的是附加價值較低的一小部分，但依川普課稅的認定方法，卻可能會依晶片的全部價值來課稅。

隨著研擬中的第二份清單即將發布，產業的焦慮隨之提高。協會全球政策主管 Jimmy Goodrich 說：「看到我們正在對自己徵稅，這令人費解。」

Goodrich 認為，如果川普想保護美國企業的智財權，那麼這是個「錯誤的武器」。

對晶片產業來說，現在原本是個前景備受期待的時期，許多公司的財務業績表現良好，接下來似乎可由人工智慧及自駕車等技術發展得利。但在貿易戰緊張下，各國政府的行動變得不可預測，晶片製造商的未來變得更難以掌控。