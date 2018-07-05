〈美光在陸禁售〉美光在陸暫禁售 帶動陸股「替代股」新商機

中國福州中級人民法院日前對美光半導體 (西安) 與美光半導體 (上海) 發布初步禁令，禁止美光在中國銷售 26 個 DRAM 與 FLASH 產品，包含相關產品生產的 SSD 與記憶卡產品。

美光是全球三大記憶體供應商之一，據陸財經媒體分析，美光近 50% 的營收都來自中國，是阿里巴巴、華為、騰訊、百度等互聯網企業的伺服器 SSD 模組供應商，應用在雲端存儲系統中，若是美光供應給這些大廠的存儲產品涉及侵權問題，那在中國資料中心伺服器存儲的最大供應貨源恐怕會陷入「急凍」狀態。

相關消息帶動中國軟體類股今 (5) 日紅通通，其中榮科科技 (300290-CN) 更是開盤沒多久就直奔漲停。

榮科科技今日走勢 (圖自新浪財經)

雖然這並非最終判決，但暗示著美光確實有侵權之嫌。若該禁令實施，對中國國產記憶體企業來說是重大機遇。因此，美光在中國恐禁售的消息傳出後，中國軟體類股早盤紅通通，榮科科技開盤沒多久即漲停鎖死，報人民幣 9.04 元。神州信息早盤漲幅一度逾 7%，至截稿為止報 12.64，漲 4.55%。其他包括中國軟件 (600536-CN)、超圖軟件 (300036-CN)、衛士通 (002268-CN) 漲幅一度超過 3%。

其他被陸財經媒體點名的相關概念股，還有紫光國微 (002049-CN)，早盤漲幅逾 2%，到了午後反轉走低，該公司主要業務為積體電路晶片設計與銷售，包括智慧晶片產品、特種積體電路產品和記憶體晶片產品。

同樣被看好的朗科科技 (300042-CN) 今日股價並不賞臉，今日跌勢一度來到 4%，主要從事快閃記憶體應用及移動存儲產品的研發、生產、銷售及相關技術的專利運營業務。

另外，也被媒體點名的深科技 (000021-CN)，今日早盤走低，到了近 11 點曾一度翻紅，隨後又再下探，至截稿為止小跌 1.77%。該公司記憶體代工業務快速成長，占主營業務收入的 30% 左右，是金士頓在亞太的三大代工基地之一，據傳目前正擴充生產線。