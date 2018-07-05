地緣政治將驅動油價震蕩上行 關註相關受益標的

近期，影響油價事件層出不窮。6月22日 OPEC會議決定將減産執行率恢復至100%。6月26日 特朗普政府施壓其盟友，要求到11月4日全面停止從伊朗進口石油，恢復對伊朗的全面製裁。6月30日 特朗普在推特上公布他向沙特阿拉伯提出增加原油産量200萬桶的要求已經獲得了沙特國王薩勒曼的同意。

國盛證券認為，沙特短期增産200萬桶難度極大，難以滿足特朗普的增産要求。沙特是世界上最大的石油出口國，今年5月份的産量約為1000萬桶/天，雖然沙特曾表示擁有200萬桶/天的閑置産能，但如果不通過開採新井或採取其他增産措施，沙特實際增産難以超過70萬桶/天，而此次沙特增産目的表面是維護原油市場穩定，其實質是協助特朗普遏製伊朗，短期内對全球原油供需影響有限。

地緣政治將驅動油價繼續震蕩上行。特朗普政府施壓其盟友要求到11月4日全面停止從伊朗進口石油併重新恢復對伊朗的全面製裁，預計此舉將使伊朗原油出口下滑約150-200萬桶/天，超出之前市場預計美國退伊核協議帶來的100萬桶/天的下滑量，全球原油供應將發生巨變，預計國際油價將繼續震蕩上行，有望突破前期高點80美元。

油價上行受益標的如下：①中遊民營大煉化：中油價下煉化行業能將上遊成本上漲順利往下遊産品轉嫁，同時充分享受庫存收益，建議布局具有大彈性高成長性的民營煉化企業：恒力股份、恒逸石化、榮盛石化、桐昆股份;②上下遊一體化：中國石化。

來源：證券時報

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