鋼企業績預告向好 板塊或存估值修復機會

據中國證券報報道，7月4日，鋼鐵板塊表現向好，黑色金屬指數上漲0.92%，其中安陽鋼鐵漲停，淩鋼股份、三鋼閩光、華菱鋼鐵漲幅超過3%。

7月3日，兩家鋼鐵企業發布業績預增公告，顯示鋼鐵行業的高盈利狀態仍在持續。

在今年以來的市場走勢中，鋼鐵板塊經歷了深度回調、反彈和再度回調的走勢。愛建證券表示，在大幅去庫時期，板塊走出與期現背離行情，總結原因即市場對於行業後市的預期仍未改善。而估值在供給側結構性改革之後，市場難以通過過往經驗判斷行業估值的相對水平，由於今年内外環境變動劇烈，採用相對估值法來追蹤行業估值的相對水平更為適宜。行業下半年最不確定因素已經由旺季需求轉變為宏觀風險。

長江證券表示，目前而言，鋼鐵行業應處於扁平化周期窗口内，博彈性、抓修復正成為現階段主題。隱含假設在於，鋼鐵行業盈利中樞未失，而風險點更多來自於預期而非當下。所以，每一輪當期盈利高位格局強化、風險點弱化的交叉窗口，應當重視。進入7月份，各家鋼企半年度業績預告或將逐步披露，高增的業績落地與潛在的鋼價企穩反彈可能，疊加外生因素負反饋緩釋，正構造出上述的交叉窗口，鋼鐵股有望新一輪蓄勢。

國盛證券表示，目前鋼鐵板塊整體已調整至去年6月初的位置上,部分績優個股市盈率低於5倍,存在超跌反彈機會。盈利持續性仍有支撐，存在估值修復機會。

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