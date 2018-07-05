平安「智慧財政」長沙上線 助地方政府「摸家底、控債務」

中國平安保險(02318-HK)宣佈，長沙市「公共資產負債管理智能雲平台」（簡稱「智慧財政」）正式上線，標誌著長沙市首次實現對政府資產負債的全方位、全口徑智能管理。該平台是中國平安近十年來的一項重大金融科技創新，將發揮「金融智庫」功能，通過大數據分析、雲計算以及人工智能模型等領先科技，為長沙市相關部門、市屬國有企業及融資平台，創新定制存量資產盤活及債務結構優化等綜合金融解決方案。此次平台的上線將使長沙開啟「資產負債管理體系化、盤活資產多樣化、創新融資合規化、金融服務平台化」的新篇章。
除長沙以外，中國平安「智慧財政」已在南寧上線，並將逐步在多個城市上線，助力地方政府「管賬」、「省錢」。以南寧市為例，自2017年6月上線以來，融資服務平台累計入會會員268家，其中金融機構會員120家，企業會員148家；累計掛牌項目總金額人民幣292.64億元，已完成競價項目人民幣237.24億元，累計為南寧市國有企業直接節約融資成本超過人民幣1.4億元。此外，南寧產權信息平台自上線以來，累計成交60宗各類產權投資項目，總標的金額超過人民幣11億元，溢價超過20%。
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