百度Apollo自動駕駛巴士量産下線 將在多地開始使用

據中國證券網消息，在7月4日的百度AI開發者大會上，百度董事長兼CEO李彥宏宣布，百度與金龍客車合作生産的L4級自動駕駛巴士Apollo已經實現首批100輛車的生産下線。這是全球首款L4級量産自動駕駛巴士，將在北京、雄安、平潭、廣州、深圳，以及日本東京等多地開展商務運營。其中，Apollo在日本東京是跟軟銀合作，將應用到核電站，以及社區老年人接送等。

機構認為，﻿國内來看，無人駕駛政策利好不斷。工信部官員近日表示，下一步將聚焦智能傳感器、集成電路、自動駕駛系統等關鍵技術，加快交通相關基礎設施進行改造升級，推進車路協同發展。地方政府也正在加快推進路測，支持無人駕駛産業發展。目前北京市已經開放33條共105公里自動駕駛車輛路測道路，截至現在，自動駕駛車輛已安全行駛26000公里。A股中，雷科防務(002413-CN)全資子公司成為百度Apollo生態合作夥伴，供應毫米波雷達;路暢科技(002813-CN)百度Apollo計劃的首批合作夥伴。

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