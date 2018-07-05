内存巨頭美光在華遭禁 國産替代迎重大機遇

據21世紀經濟報消息，7月3日，福州中級人民法院對美光發出“訴中禁令”。法院裁定美光半導體銷售(上海)有限公司立即停止銷售、加工、進口十餘款Crucial英睿達固態硬盤、内存條DRAM及部分閃存SSD，同時責令其删除網站中關於上述産品的宣傳廣告、購買鏈接等信息。法院還裁定美光半導體(西安)有限責任公司立即停止製造、銷售、進口數款内存條産品。

這一裁決將令美光的業務遭遇重挫，該公司將近50%的營收都來自中國市場，一旦美光産品禁止在中國銷售，恐對業績造成嚴重衝擊。消息宣布後，受此消息影響，當日，美光股價大跌，盤中跌幅逾6.3%，收盤跌5.51%。

集邦咨詢數據顯示，2018年第一季存儲器三大廠商三星、SK海力士、美光在DRAM産業的市佔率分别為44.9%、27.9%、22.6%。而中國市場對於全球DRAM和NAND的消化量已達高達20%與25%，為美光公司的主要消費市場。

美光是全球三大内存供應商之一，將近50%的營收都來自中國，公司是國内阿里巴巴、華為、騰訊、百度等互聯網企業的服務器SSD模組供應商，應用在雲端存儲系統中，若是美光供應給這些大廠的存儲産品涉及侵權問題，那在中國數據中心服務器存儲的最大供應貨源恐怕會陷入“急凍”狀態。

同濟大學知識産權與競爭法研究中心研究員分析認為，晉華與美光是否可能達成庭外和解尚未可知，但是對於已經在内存條市場具有較高市場份額，涉嫌與三星、SK海力士構成共同市場支配地位的美光而言，顯然要在保護自身知識産權的同時，遵守中國《反壟斷法》和2015年8月1日正式實施的《關於禁止濫用知識産權排除、限製競爭行為的規定》(國家工商行政管理總局令第74號)，避免借保護知識産權之名，行排除、限製競爭之實。

分析認為，這是中國發展半導體一路被指稱“竊密”和“侵權”以來，首次成功重拳回擊。若該禁令實施，對國産内存企業來說是重大機遇。A股中，紫光國微(002049-CN)DDR存儲器芯片年内將完成産品開發;兆易創新(603986-CN)已與合肥産業投資合作開展DRAM研發項目，將在今年年底前實現産品良率不低於10%的目標。

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