中資企業在港募資額衝高 今年來達1417億佔總數七成

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中資赴港上市成新趨勢，截至7月5日，中資企業在港募資合計港幣361億元(約新台幣1,417億元)，占港交所上半年IPO總募資逾七成。而中資公司赴港上市潮的高峰期，在下半年將更加明顯。 Wind資訊數據顯示，截至7月5日，港交所共101家企業會通過IPO上市，總募資達港幣499億元(約新台幣1,959億元)。當中，有19家陸企，共募資港幣361億元(約新台幣1,417億元)，占港交所上半年IPO總募資約七成。 21世紀經濟報導，港交所近期修改上市制度，被認為是此輪中資公司赴港上市潮興起的一個重要原因，而基於互聯網發展的企業，如今出現成長速度放緩、流量紅利登頂，希望於估值高點衝擊資本市場，則被認為是另一個刺激因素。 小米集團將於7月9日在H股掛牌上市，此後還有包括美團點評、找鋼網、藝龍等數十家來自大陸的互聯網和新經濟企業，計劃下半年登陸港交所。 港交所披露易網站資料顯示，目前有超過150家企業已遞交上市申請資料，預期下半年登陸港股市場。其中，有29家已經通過港交所上市申請，有望於近期陸續掛牌。 德勤報告預測，2018年下半年，香港最少五檔，每檔融資最少港幣100億元，以新經濟模形運作並與金融服務、科技和消費行業相關的企業登場，另吸引十家獨角獸上市。 北京一家大型券商投行表示，雖然A股在今年開始推行中國存託憑證(CDR)，也為獨角獸企業開闢上市綠色通道，但大多數企業並不符合條件，因此赴港上市成為企業首選。 不過，這些企業登陸港交所後，仍然需要面臨嚴峻的估值壓力和考驗。 21世紀資本研究院統計，今年上半年於港股上市的19家中資公司，掛牌當天即有一半跌破發行價，比例高達七成。東北證券研究總監付立春表示，跌破發行價的情況在港股並不少見，主要原因在於港股自身高度的市場化，也與當下全球經濟、政治環境發生波動有關。 來源台灣經濟日報
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