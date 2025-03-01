華爾街大鱷警告：美股恐大幅回調 跌勢恐達一年

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 08:30

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華爾街大鱷史蒂夫 · 科恩（Steve Cohen）近日對市場前景表達了深切的憂慮，指出美國經濟可能在 2025 年面臨重大清算。儘管標準普爾 500 指數在 2025 年持續小幅上漲，科恩警告稱，這種樂觀情緒可能難以持久。

科恩是身價高達 148 億美元的對沖基金經理，掌控著 Point 72 資產管理公司，同時也是紐約大都會棒球隊的老闆。

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科恩指出，美國經濟的未來前景並不明朗，部分原因在於川普總統制定的關稅政策。自川普上任以來，美國的經濟政策波動頻繁，時而威脅對墨西哥和加拿大等國徵收進口關稅，時而又在達成協議的最後一刻推遲談判。

同時，白宮對中國加徵關稅的舉措可能引發與全球第二大經濟體之間的貿易戰。科恩警告稱，這可能成為市場回調的轉捩點，長期以來華爾街的看空者一直對此表示擔憂，認為股票估值已經過高。

在上週五於邁阿密舉行的 FIIPRIORITY 會議上，科恩表示：「我認為當前正處於一個充滿眾多不確定性的關鍵時刻，對此我持有非常堅定的看法。」他指出，關稅本質上是一種稅收形式，無法帶來積極影響。他進一步解釋道，如果美國對某個國家徵收關稅，其他國家可能會採取反制措施，甚至對美國加徵關稅，這無疑會對經濟產生負面影響。

科恩也提到，移民速度放緩將導致勞動力成長減慢，政府推行的緊縮政策也正在削弱經濟活力。他的預期是，經濟成長率將在今年下半年從 2.5% 降至 1.5%，儘管失業率可能會因勞動市場趨緊而下降。他強調，當前面臨的頑固通膨、經濟成長放緩以及政府的緊縮政策使得他首次持有相當悲觀的態度。

儘管如此，科恩認為市場不會出現「災難性的」後果，這種下跌趨勢可能只持續一年。他補充說：「我認為市場上最可觀的收益階段已經過去，因此，如果市場出現大幅回調，也不足為奇。」

但另一方面，摩根大通執行長傑米戴蒙則持有更樂觀的觀點。

戴蒙表示，正在觀望關稅爭端將如何演變，並承認關稅政策可能對經濟造成壓力。然而，他認為經濟如同一艘巨大的航船，這些邊緣政策可能無法改變其航向，最終能否順利前進取決於政策的執行品質。

戴蒙指出：「更有效、更有效率的政府…… 這絕非壞事，其實是件好事。」他對政府效率部門的改革持謹慎態度，認為改革需要強硬措施才能推動成功。