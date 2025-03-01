鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-01 08:25

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美烏元首會面不歡而散後，烏克蘭總統澤倫斯基週五 (28 日) 表示，烏克蘭仍「準備好」與美國達成礦產協議。

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普週五於白宮會晤，雙方爆發激烈爭執，雙邊原定的礦產資源協議簽署儀式也已取消。

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2014 年春季克里米亞半島被俄軍佔領並吞併之後，烏克蘭總統澤倫斯基與副總統范斯就先前的外交努力失敗發生衝突。當澤連斯基總統要求安全保障並宣稱「我們永遠不會接受簡單的停火」時，緊張局勢加劇。

川普強調澤倫斯基處於非常不利的地位，手上沒有籌碼：「要麼與俄羅斯達成協議，否則我們就拋棄你們。」

澤倫斯基則要川普與范斯親訪烏克蘭了解真實戰況，認為美國對俄羅斯立場太軟。

衝突發生後，雙邊原訂的礦產資源協議簽署儀式被取消，澤倫斯基提前離開白宮。

川普政府曾一度提議美國從烏克蘭的稀土資源中獲取 5000 億美元的利潤。據報導，這項提議並未出現在兩國協議的文本中。

該協議的草本稱，美國政府支持烏克蘭「獲得安全保障的努力」。澤倫斯基一再推動此類安全保障。

澤倫斯基：烏克蘭仍「準備好」與美國達成礦產協議 (圖片：shutterstock)

澤倫斯基週五稍晚受訪時仍表示，烏克蘭已經「準備好」簽署礦產協議，他稱該協議是「邁向安全保障的一步」。

週五美烏元首口水戰事件發生之前，波士頓大學奎斯特羅姆商學院風險管理專家兼金融學教授 Mark Williams，這筆交易似乎是一項不平衡的交易，美國獲得了價值數十億美元的戰略礦產權，而無需提供明確的安全保障。

Williams 稱，這項礦產協議更像是對美國之前收到的數十億美元軍事援助的補償，以及不凍結近期資金的補償。

俄羅斯於 2022 年對烏克蘭發動全面入侵，目前控制烏克蘭約 20% 的領土。根據凱投宏觀 (Capital Economics) 估計，烏克蘭約 40% 的金屬和礦產儲量位於俄羅斯佔領區。

然而，有報導稱，俄羅斯總統普丁已準備好提供烏克蘭境內俄羅斯佔領區的礦產資源。

英國前外交官普勞德 (Ian Proud) 也指出，戰爭研究所的最新數據顯示，烏克蘭相當一部分稀土以及鋰和鈾都位於烏克蘭控制的領土內。