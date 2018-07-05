24新股同期招股 券商：散戶未必想抽

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踏入下半年第二個交易日，新股市場受大市跌勢不止拖累，昨日多達24 隻新股同時公開招股，但認購反應冷淡，無一新股獲大手客認購頭槌飛。有券商表示，近日新股市場的狀况「好差」，即使投資者選擇眾多，都未必有意欲「抽新股」。 新股市場昨日共有16 隻主板及8 隻GEM 板新股公開招股。綜合5 家券商資料，暖通空調機電工程服務供應商萬順集團(01746-HK)表現最突出，其中輝立借出4 億孖展，是該行近日借出第二高孖展額，但比小米(01810-HK)的8.8 億少逾一半。至於近期招股新股中較著名、今日截止招股的補習社遵理母公司精英匯(01775-HK)，昨錄近5500 萬元孖展，超購近3 倍。 齊屹科技降定價延至下周四上市 信誠證券聯席董事張智威表示，市况未見反彈，再加上小米在場外交易價已跌穿招股價下限，種種消息都影響投資者認購其他新股的意欲。他又稱，最近新股暗盤價都只錄得單位數字升幅，散戶計及手續費後，隨時只能平手離場。耀才(01428-HK)行政總裁許繹彬認為，近期新股首日表現差勁，投資者寧願靜候之後入市的好時機，不欲冒險抽新股。 公開招股淡靜，完成招股的公司亦受影響。下周一(9日)掛牌的小米市傳將以招股價下限17 元定價；九江銀行(06190-HK)傳以接近下限的每股10.6元定價。另原本今日主板掛牌的齊屹科技(01739-HK)延至下周四(12日)上市，定價降低至每股4.85元，較原本招股價6.8 元至9 元低29%至46%。 來源：明報
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