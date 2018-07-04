和大除息股價走揚 早盤一度填息逾50%

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536) 配發 3.75 元現金股利今天除息，股價開高走揚，一度填息幅度逾 50%。受惠特斯拉 (Tesla) 執行長穆斯克 (Elon Musk) 宣布特斯拉平價車款 Model 3 上周正式達成 5000 輛周產目標，且持續擴增產能，預計 7 月底朝周產 6000 輛目標邁進，可望激勵台廠供應商，和大因應特斯拉訂單需求，加速大埔美第八條產線配置將專供特斯拉，明年產線完成後，即使特斯拉 Model 3 單周量產 1 萬輛，也可順利供應。



據了解，和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈，預估特斯拉目前每周 Model 3 產量預估到 9 月每周產量可達到 7500 台。



展望今年營運，和大董事長沈國榮日前股東會後表示，第三季客戶成長速度與預期接近，下半年逐季增溫，今年獲利看好。法人估，和大全年營收年增率可達 10 到 15%。