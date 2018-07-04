財政部結合銀行、超商 全力打造台灣行動支付生態圈

為提升國內行動支付普及率，並打破市面上近 30 種行動支付規格無法互通的藩籬，財政部去年 9 月建立如同「台版 VISA」的「台灣行動支付共通標準」，也就是「台灣 Pay」。財政部政務次長蘇建榮表示，「台灣 Pay QR Code 共通標準」將分三階段進行，包括整合生活帳單、導入四大超商，及結合信用卡，預計今年底將突破 500 萬用戶。為推廣台灣行動支付生態圈，財政部今日下午與華南金 (2880) 旗下華南銀，及上海商銀(5876)、財金公司、電子支付業者歐付寶、悠遊卡公司、萊爾富等業者舉辦「推動行動支付 QR Code 共通標準 - 進度報告與未來發展」記者會。



財政部去年建立台灣行動支付共通標準，主要推廣台灣本土行動支付，除銀行業外，也陸續整合「電子支付」、「電子票證」及「信用卡」等支付工具，讓每個業者都能保有自己的商家和消費者，形成「共榮」、「共好」的行動支付生態圈。



財政部同時主導公股銀行建構「台灣 Pay QR Code 共通標準」，去年 9 月推出至今，已有 400 萬戶使用者，參與店家達 3 萬家。蘇建榮說，「台灣 Pay QR Code 共通標準」將分三階段進行，包括整合生活帳單、導入四大超商應用，及結合信用卡扣款。他表示年底有望突破 500 萬用戶，參與店家則預計可達 4 萬家。



蘇建榮指出，目前國際支付無法讓民眾繳水電費等生活帳單，但「台灣 Pay QR Code」，能更貼近民眾生活，讓他們繳納各項生活上的費用。並強調財政部建立此「標準」，是要讓業者能擁有自己的商家與消費者，共同打造台灣的行動支付生態圈，而非行動支付品牌、產品。



蘇建榮表示，今年 11 月起，「台灣 Pay QR Code 共通標準」將與 VISA、Master Card 及 JCB 等國際信用卡組織連結，讓消費者未來不再侷限的只能選擇銀行帳戶扣款，也可使用信用卡付款。而民眾出國消費，也可利用此 QR Code 付款。



另外，財政部也透露，未來將陸續與超商業者合作，今年 7 月 18 日起，萊爾富將先導入「台灣 Pay QR Code 共通標準」，接著由全家在今年底加入，統一、OK 則會在明年加入。蘇建榮最後表示，未來不僅四大超商，大型賣場也都能使用「台灣 Pay QR Code」進行支付。