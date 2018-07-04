〈富邦財經論壇〉下半年美元獨強機率大 新台幣恐下探31元

富邦金 (2881-TW) 今 (4) 日舉行 2018 財經趨勢論壇年中場，針對新台幣走勢，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，歐洲央行延長貨幣寬鬆 (QE) 至年底，日本央行也暫不做出調整，導致歐元、日圓走弱，美元獨強的情況，目前看來，估美元沒太大回落的機會，而新台幣將持續趨弱，估下半年波動區間介於 30 至 31 元。

羅瑋表示，除非美中貿易戰持續擴大，加上美國聯準會升息次數減至 3 次，美元才有機會在第 4 季回落，但目前看來機率不大，因此，估今年新台幣持續趨於弱勢，富邦金預估新台幣兌美元下半年將在 30 至 31 元震盪，2018 年全年均價在 30.2 元。

至於台灣央行貨幣政策部分，羅瑋認為，在美國維持升息步調，周邊國家主要央行也在調整利率政策，為了避免不必要的利率干擾，估計台灣央行可能會進行溫和的貨幣政策調整，而若真的升息，下半年最多升息兩次。

整體來看，今年來市場出現劇烈波動，羅瑋認為有三大原因，包括第一市場原先認為可以避免的貿易大戰開打，且有惡化趨勢；第二除了美國，其它主要國家經濟表現皆不如預期；第三歐洲和日本央行雖然維持鴿派的貨幣政策，但聯準會的升息次數從三次提高至四次。

隨著美元走強，美債殖利率逼近 3%，導致資金提早從新興市場抽離，回流先進國家，新興市場股匯債市連番重挫，三大原因不僅影響上半年市場表現，下半年仍將主導全球經濟與市場走勢。

羅瑋指出，雖然下半年全球金融市場存在重大風險議題，不過美國的表現仍將優於其它地區，目前雖有貿易戰陰影，但只要沒有演變成大規模、全面性衝擊，預估美國經濟仍可從去年的 2.4% 成長至 2.7%，台灣受惠外貿出口表現亮麗，上半年經濟表現不錯，今年經濟成長率有機會到 2.5% 至 2.6%。

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