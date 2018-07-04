近視就不會老花？老花眼3大謬誤不可不知

文／早安健康編輯部

根據衛福部 103 年健保資料庫的統計發現，40 歲以上民眾因為老花眼就醫的人數只有將近 11 萬人，老花眼就診率僅 1%，每 100 位台灣民眾，只有 1 位會就醫檢查老花，顯示國人普遍忽視老花眼問題。

就算願意在閱讀時戴起眼鏡，也常覺得老花和皺紋一樣就是不可逆的老化症狀，隨便在夜市買一副現成的百元眼鏡？其實，這些行為都在摧殘著眼睛！

老花眼三大常見謬誤！錯誤知識恐加速老化

1. 近視的人比較不會罹患老花眼？錯！

近視與遠視都是屈光不正，讓遠處的影像無法順利落在視網膜上，而老花眼則是看近時的據焦能力降低。老花眼與近視、遠視、散光或是視力正常皆無關，老花眼是一種退化，會發生在每一種族群身上，差別只在於原本視力正常的人和遠視的人，比較容易察覺到自己出現老花的症狀。

2. 老花眼鏡買現成的就可以了？錯！

老花眼鏡屬醫療器材，要經過專業驗光來貼身訂製。配老花眼鏡時，需考慮鏡片與眼鏡的距離、鏡片的曲度和傾斜度，每個人屈光度不同，更不用說有許多人自己本身，雙眼的近視、遠視或是散光度數都不相同，這些都需要在配鏡時量身訂做。

如果老花度數不正確，會導致眼睛酸澀、不適流淚，戴起來讓眼睛更費力，甚至可能導致老化加速。

3. 不影響日常生活可以不用太急著配？錯！

醫院、銀行以及郵局等機構的櫃台，常常都會提供簡易型的老花眼鏡，讓民眾填資料時能看清表格內容。而有近視的人，更可能在看近時，摘掉眼鏡、瞇眼湊近字體，然而如果使用這種方式盯著手機和平板電腦，等於是將肉眼近距離暴露在 3C 產品的藍光危害之中，長期下來會讓罹患白內障以及黃斑部病變的風險提高！



來源：《早安健康》 2018 年 7 月

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