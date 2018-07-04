乾眼症福音！研究：枸杞助淚液分泌，一周緩解眼睛乾澀

文／早安健康編輯部

隨著 3C 產品盛行、工作型態改變，讓現代人普遍有用眼過度的問題，眼睛酸澀、乾眼更是家常便飯，根據統計，台灣每四個人中就有一人有乾眼症，飽受乾眼之苦的患者高達 600 萬人！

病發原因

1. 過度用眼：使用 3C 產品讓眨眼次數減少，無法讓淚液平均分布眼球表面。

2. 荷爾蒙變化：女性停經等等原因，淚腺分泌減少。

3. 環境汙染：眼睛是唯一接觸空氣的黏膜組織，空汙、環境汙染會塞住淚腺。

4. 老化：器官退化，導致淚液分泌不足，嚴重甚至會讓眼睛又乾又痛，幾乎睜不開眼。

5. 自體免疫症候群：例如休葛蘭氏症候群，俗稱乾燥症。

枸杞抗發炎、抗氧化，一周改善淚液分泌

常聽說枸杞有明目效果，而刊登於國際《營養學期刊》的國內最新研究，經動物實驗證實枸杞有助於改善乾眼症。

三總眼科主治醫師洪啟庭與大仁科技大學藥學暨健康學院院長陳福安等人，讓有乾眼症的老鼠連續二十一天每日灌食枸杞萃取物，一周後老鼠淚液分泌量開始增加，最後約五成老鼠緩解乾眼症狀。陳福安曾受訪表示，枸杞富含甜菜鹼和多醣體等抗氧化、抗發炎的營養成分，能抑制眼睛發炎，穩定淚液層。

來源：《早安健康》 2018 年 7 月

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