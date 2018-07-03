市場分析：這3個因素 左右港股能否從熊市逃生

恒指上半年跌 3.22%，徘徊於牛熊分界線之下。香港《文匯報》援引市場人士分析，美國收水、中國的去槓桿和貿易戰發展 3 個因素，將左右大盤能否從熊市逃生。

〈貿易戰發展〉

富達國際基金經理馬磊表示，中美間的緊張態勢，肯定對市場及投資者情緒，造成廣泛的負面影響，繼而拖累企業下半年的盈利預期，再加上去年下半年的對比基數普遍偏高，為今年下半年的企業增長帶來壓力。

富達國際固定收益基金經理黃勵慂認為，美國向中國開徵 500 億美元的關稅措施，其實對中國生產總值增長的影響低於 0.2%，他認為近期市況的波動，是由投資者情緒所帶動，而非單純出於經濟因素。

信安環球投資組合策略基金經理陳廣泰指出，若從亞洲股票的角度來看，港股是過去 12 至 18 個月的大贏家，這次貿易戰等消息引致股市大跌，但其實暫未見到大規模的恐慌性拋售。更重要是目前港股估值不算昂貴，企業盈利不錯，意味股價的跌幅不會太大，下半年將會觸發重新估值。

〈中國去槓桿〉

施羅德投資亞洲 (日本除外) 股票副主管兼大中華股票主管盧偉良表示，中國債務龐大，金融體系的資產總值佔中國生產總值的比例，由 2008 年時的 248%，增至 2016 年 6 月底的 441%，中國已清楚認識到問題，中央近幾年專注「去槓桿」，不單「供給側」改革取得巨大進展，但也使內地的流動性收緊。在此大環境下，市場料會繼續波動。

貝萊德的投資報告也指出，亞洲區經濟的基本因素仍然穩健，企業盈利表現亮麗，但股市卻下挫，主要因為美國貿易保護主義拖累投資氣氛、美元走強，以及中國去槓桿化的步伐較市場預期快。

〈美國收水〉

自 2016 年 12 月以來，美國已升息 7 次，預期升息將會陸續有來，加上美國聯準會 (Fed) 今年內會「縮表」約 4000 億美元，使美息及美匯齊升，為新興市場加添壓力。貝萊德建議投資者，下半年增持金融、材料、工業及能源股，認為這些板塊的估值仍然偏低，未有反映實物商品價格已大幅回升等有利因素。

全球資金趨緊，星展唯高達研究部董事兼中國及香港市場策略師李聲揚認為，過去 10 年來，當美元強勢，港股肯定疲弱，故由年初至今，港股表現也欠佳。目前現時大市回調只是回復至正常估值水平，預料恒指下半年於 28000 點至 32000 點間上落，星展維持給予今年恒指目標價 33000 點。

為減輕貿易戰影響，建議投資標的轉向純中資內需股份，如蒙牛 (2319-HK)、青啤 (0168-HK)、潤啤 (0291-HK)，以及醫療、教育板塊、落後內險股等。避開航運股及出口股。

《香港經日報》引述外資及基金界對港股下半年的看法，認為目前投資宜繼續審慎，但大盤近日呈現超賣現象，預料本週復市會有技術性反彈，挑戰 250 日線 (29322 點)。

