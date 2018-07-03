中國二季度GDP同比料增6.8% 貿易爭端尚未體現在宏觀數據--高盛

中國國家統計局近期將發布6月及二季度宏觀經濟數據。高盛周一發出的最新報告預計，二季度中國GDP（國內生產總值）同比增速料為6.8%，近期的貿易爭端緊張局勢尚未明顯地體現在宏觀貿易數據中。

報告指出，雖然最近食品價格有所反彈，但由於關稅的削減、汽車價格下跌，預計6月CPI溫和上漲但幅度有限，有利於維持寬松的貨幣政策立場。

高盛預計，6月CPI同比漲幅為1.9%，略高於5月份，食品價格可能較上年同期略有上升，非食品價格可能保持穩定；PPI同比可能從5月份的4.1%升至4.3%。

至於6月出口預計同比增長13%；端午假期有望推動6月社會消費品零售總額同比增速升至9%，不過因為削減關稅措施將於7月實施，汽車、服裝、化妝品、家用電器和藥品的進口消費品銷售可能在6月表現疲軟。

「6月份官方PMI數據有所減弱，這可能表明增長勢頭減弱。」報告稱。

報告並預計，6月銀行向實體經濟發放的人民幣貸款總額約為1.9萬億元人民幣，人民幣貸款余額同比增速為13.5%。

中國央行日前決定，自7月5日起，下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。

對此，高盛認為，這表明中國央行的政策立場更為寬松；他們預計，人民幣貸款增速將加快，但考慮到對影子銀行/非標準信貸的持續監管，社會融資規模增長是否加速還不太明朗，「但我們認為，對影子銀行業務的政策立場可能會緩和，從而有更多時間進行調整。」

路透北京7月2日

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