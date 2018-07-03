港股盤前—A股昨天走弱，港股難免追跌

今天推介 - 銀健國際 （171）

1）受 A 股大幅回升及人民幣回穩的帶動下，港股上週五也大幅反彈並以接近高位收市，上升 458 點報 28955 點。大市成交按日下跌約 1.8% 至 1153 億。滬深港通成交金額按日大升 21.7% 至 153 億，流向方面轉向至淨流入，金額約 20 億。



板塊方面，內房股報復式反彈，醫藥、物業管理股、手機設備、油服、半導體、軟件及教育股等焦點板塊也不惶多讓，內銀股及恆指權重股也普遍表現不俗。本地地産股則因政府開徵空置税等六招而走弱。



做空方面，佔大市成交回落至 11.9%。牛熊証街貨比重為 53:47；重貨區方面，熊証重貨區下移至 29200-29299，牛証則上移至 28100-28199。

簡評：上週五港股的反彈主要又是受 A 股帶動，若不是 A 股上升，甚麼超賣反彈、挾空和半年結粉飾也可能不會應驗。升市而成交未能配合也難言轉勢。假期內所見的新聞大多也是負面的，包括中國 6 月 PMI 及澳門 6 月博彩收入（見下列第 2、3 點）。



A 股週一也大跌 2.5% 並再創 28 月新低，人民幣也重回跌軌，今天港股勢危了。內房在沒有消息下上週五報復式反彈，但假期再見負面消息，（昆明市擬向非雲南戶籍人士推限購令、重慶下月起暫停個人首次購房的按揭財政補助）內地龍頭地產股昨天在 A 股急跌，今天復市內房應又再現沽壓。本地地產股也不應沾手。



筆者相信地產商應有很多方法避過一手樓空置税；但真正有深遠影響的，可能是政府把私營房屋九幅用地，撥作公營房屋用途。雖說是分 4 個財政年度撥出，但政府將發展業權取回，變相把地產商的供應減少，且汲及如啟德這些將來有大量私樓供應的地段，未來私樓開價也未必能進取。政府願意放棄天價的賣地收益，簡單說本港樓價未必立竿見影式下瀉，但地產商之經營生態會變差應是無可避免了。

2) 信報 - 澳門博彩監察協調局公布，6 月博彩收入 224.9 億元 (澳門元)，按年增長 12.5%，遜於市場預期增長 18%，按月則跌 11.8%。今年首 6 個月，博彩收入按年增長 18.9%。

3）中國官方上週六公布，6 月製造業採購經理指數 (PMI) 降至 51.5，略低於市場預期 51.6，亦低於 5 月份的 51.9。財新中國 6 月製造業 PMI 亦遜預期，降至 51，按月降 0.1 個百分點。

4）受 Nike、能源及銀行股帶動，道指上週五一度大漲 293 點，但尾段大幅回順，收市僅漲 55 點或 0.23%。標指和納指則分別上升 0.08% 及 0.09%。VIX 恐慌指數下跌 4.5%。十年期國債債息回升至 2.86%。



油價則繼續上揚，當中紐約油價四連漲，升約 1%。受貿易戰拖累，週一早段道指大幅回吐近 200 點，但及後在科技股帶動下止跌回升，收市再漲 35 點。標指和納指則分別上升 0.31% 及 0.76%。VIX 恐慌指數再下跌 3.1%。十年期國債債息再回升至 2.871% 而油價則稍回。港股 ADR 下跌 449 點，相當於恆指 28506 點水平。

5）新股訊息

光控精技 (3302）上週六開始招股，每股招股價 1.02 元至 1.26 元，每手 2000 股。

香港私立中學輔助教育服務供應商精英匯集團（1775）上週六開始招股，招股價介乎每股 0.9 至 1.1 元，每手 4000 股。

6）個股消息

國浩（53）- 宣布私有化計劃，每股作價 135 元，相比週五收巿價 118 元 14.4% 溢價。

銀建國際（171）主要股東銀建集團以每股 3.08 元，向珠光控股（1176）出售該公司約 2.91 億股，另外，主要股東中廣核國際以每股 3.08 元，向珠光控股出售該公司約 3.64 億股。完成後，銀建集團及中廣核將不再持有該公司任何股份，而珠光控股將成為該公司之主要股東，佔已發行股本 28.44%。銀建國際週五收報 1.71。

惠理集團 (806）宣布，旗下惠理深圳與中教控股 (839）附屬華教教育達成框架協定，成立一隻目標資產管理規模人民幣 50 億元的中國教育基金。