大摩警告：港股「熊蹤」已現 宜避貿易戰影響股票

摩根士丹利表示，隨著中美貿易戰升溫，以及歐美等地開始收緊貨幣政策，港股「熊蹤」已現，投資者應該改持一些防守性股份，包括公用股以及房託基金等，避開受貿易戰影響的股份。

摩根士丹利早前已看淡港股，將恒指目標價大砍 1 成至 27200 點，以及將國企指數目標價降至 10700 點。當時摩根士丹利亞洲及新興市場首席策略師 Jonathan Garner 就警告過，恒生指數短期內有進一步大幅下跌的風險。

恒指今 (27) 日開高走跌，截至 10:35，報 28846 點，跌 0.12%。

圖：新浪財經

該行昨 (27) 日再發報告，預期人民幣將持續貶值，而假若港股進入熊市，投資者應該避免購入一些因人民幣貶值而受損的股份，包括內房股以及煤炭股等。

報告認為，投資者應轉而吸納一些防守性強的股份，包括領展 (0823-HK)、新地 (0016-HK)、中電 (0002-HK)、港燈 (2638-HK)、恒生銀行 (0011-HK) 以及電盈 (0008-HK) 等。

整體而言，收入以港幣計算的電訊股、公用股、收租股以及房託基金，在熊市之中均可看高一線。至於一些負上美元債務、較少港幣收入，以及受貿易戰影響的股份則宜避開。

此外，Garner 在接受彭博社採訪時表示，美國利率上升、油價飛漲、以及不斷膨脹的全球貿易摩擦，這 3 座大山正讓新興市場走向徹頭徹尾的熊市，是「一個危險的市場」。

由於這 3 大宏觀隱憂的存在，摩根士丹利的策略師們將 MSCI 新興市場指數 12 個月的目標點位從 1160 點下調至 1000 點。

《華爾街見聞》日前報導，資金流出新興市場近期突然開啟了「大爆發」模式。截至 6 月 15 日當週，在美國上市交易的新興市場相關 ETF 基金整體資金流出規模創下 2014 年 1 月以來最大，較前一週暴漲 7 倍。而且，投資者開始不加選擇地拋售，如同「嬰兒和洗澡水被一起潑了出去」。

今年目前為止，投資者從印度、印尼、菲律賓、韓國、泰國、台灣等地區或國家的股票市場撤出資金已經達到 190 億美元，創下 2008 年金融危機以來最快資金外逃速度。韓國、泰國都是經常賬戶有盈餘的國家，但韓元、泰銖近期也都遭遇了拋售，位列新興市場貨幣中下跌最為劇烈的幾個品種之中。