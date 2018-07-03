高盛：下半年挑股看資產負債表 大摩：9月升息前應防守 選公用事業

高盛指出，今年下半年恐怕會讓投資者很痛苦，因為投資者要面對貿易緊張情緒上升與升息的問題。

然而，諸如臉書 (Facebook) (FB-US) 和 NVIDIA (NVDA-US) 這類擁有強勁資產負債表的企業，應該可以在未來艱困時期也表現良好，因為他們更能應對上升的借款成本和整體的波動性。

經濟數據強勁且企業獲利成長紮實，但卻又承受著美國與重要貿易國之間的紛爭加劇，美股以多空交錯的表現邁開下半年步伐，再加上 Fed 預計還會升息 2 次，投資者恐怕要艱困對抗今年餘下時間。

那斯達克日線走勢圖 (近一年以來表現)

高盛首席美股分析師 David Kostin 上週五 (29 日) 表示，「 雖然今年大多數時間，貿易緊張情緒波動不定，但在上個月以來，這樣的情勢已經升級，白宮近日提案對總額 2750 億美元的進口汽車課徵關稅，也準備對價值 4000 億美元的中國進口貨品課稅。」

貿易緊張情緒讓週一 (2 日) 美股道指以下跌 100 點以上邁開下半年的第一步。今年上半，道指跌幅 1.8%，但 Nasdaq 綜合指數和 S&P 500 指數分別上升 8.8% 和 1.7%。今年稍早，由於對升息的擔憂，股市進入盤整，將三大指數拉下記錄高點。

Kostin 表示，「升息和貿易緊張情緒讓今年股市波動加劇，10 年期公債殖利率今年迄今已經上升 44 個基點至 2.85%，我們的經濟學家預計今年年底前會上升至 3.25%。」

週一 10 年期公債殖利率小幅上升至 2.855%。

十年期美債殖利率日線走勢圖 (近一年以來表現)

今年 Fed 已經升息 2 次，投資者預計下半年最少還有 1 次甚至 2 次，但 Kostin 認為，Fed 一路到 2019 年緊縮貨幣政策的腳步恐怕會比市場預計還要快。「聯邦資金期貨市場反映出來是到 2019 年底前僅會再升息 3 次，但我們的經濟學家預期是 6 次。」

他點出下述幾家股票，今年下半年表現看俏：臉書、NVIDIA、Chipotle Mexican Grill (CMG-US)、Intuitive Surgical (ISRG-US)，因為這些企業的資產負債表強勁，可以抵抗更高的借款成本，而且這些股票今年表現均優於 S&P 500 指數，漲幅至少均有 10% 以上。

高盛是以阿特曼 Z-score 模型判斷一個企業的資產負債表強度，這是一種多變量的財務公式，用以衡量一個公司的財務健康狀況，並對公司在 2 年內破產的可能性進行診斷與預測。 研究表明該公式的預測準確率高達 72％ - 80％

Kostin 總結，在短期和長期利率均上升、金融條件緊縮的背景下，要找到表現亮眼的股票就要看該企業是否具備強勁的資產負債表。

摩根士丹利首席股市分析師分析師 Michael Wilson 則認為，到 Fed 暫停升息之前，貿易緊張情緒將會增加市場波動與修正，他認為全球股市在下半年不同時點「將出現數次約莫 10% 的修正。」

他認為，信貸市場將會對 Fed 6 月升息做出回應，投資者應該在股市選擇上更加謹慎、防守，因此他看好公用事業股票。

「我們認為，到 Fed 最終真的決定升息前，防守型股票組合可以持續得到回報，我們預期 Fed 9 月會升息。」屆時應該會將市場推向更高，尤其是在中期選舉之後。