超4000億美元！創紀錄庫藏股成當下美股上漲的唯一動力

企業庫藏股的激增幫助提振美股表現，而庫藏股似乎成為了美股目前唯一的上漲動力。

手握 2.1 兆美元現金的美國上市發現，除了庫藏股，這些錢似乎無處可用。

「企業現金將會找到一個家——庫藏股、分紅或者併購活動。但不會是資本支出。」B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 向 CNBC 表示。

根據市場研究公司 TrimTabs 的數據，美國上市公司第二季宣布了 4336 億美元的股票庫藏股，幾乎是第一季 2421 億美元的兩倍。

道指成份股公司耐克和 Walgreens Boots Alliance 上周分別宣布，庫藏股 150 億美元和 100 億美元。6 月，總共有 31 家公司宣布庫藏股，庫藏股總規模超過 10 億美元。

與此同時，6 月，投資者從股票基金中撤出了 237 億美元資金，創下新紀錄。第二季，全球股市凈資產流出達到 202 億美元，創下自 2016 年第第三季以來最糟糕表現，

標準普爾高級指數分析師 Howard Silverblatt 表示，除了庫藏股激增外，美國上市公司在第二季的股息發行額也達到了創紀錄的 1116 億美元，使 2018 年的總額達到 2208 億美元，年增率增長 7.8％。

同時，資本支出的增長則將放緩。美國經濟咨商局（Conference Board）6 月中旬預計，2018 年資本支出增速為 6.6％，2019 年為 5％。

公司不願意大規模投資的一大原因或許是近期複雜的貿易局勢，這降低了企業對美國經濟未來的信心。

摩根士丹利首席美國公共政策策略師 Michael Zezas 此前在研報中這樣寫道：「我們不再懷疑美國政府的提議標誌着貿易政策的方向。貿易保護已不是一種口頭威脅，而是付諸行動，且不斷升級進入循環模式，並將持續下去。」

在談及川普政府出人意料的報復行動時，Michael Zezas 表示， 美國及其貿易夥伴國現在對貿易的觀點是不同的，這種行為模式不容忽視。一方的以牙還牙式的反應引發另一方的報復行動升級。而這種局勢變化將對風險資產施加壓力。