川普：目前沒有退出WTO計劃 但若對美國不公可能考慮

在媒體爆出川普親自推動退出世貿組織（WTO）的消息後，川普再度公開談到 WTO 問題。

美東時間 2 日本周一，川普在白宮表示，WTO 對美國很不好，目前他沒有任何有關 WTO 成員身份的計劃，但如果 WTO 對美國不公，可能有計劃。

川普還表示，美國經濟可能處於史上最佳狀態。「非常接近」作出一些公平的貿易協議。將很快與歐盟開會討論貿易問題。

對於上周末剛剛當選的墨西哥總統洛佩斯，川普稱和他通話了 30 分鐘，討論了邊境安全、貿易、北美自由貿易協定（NAFTA）、以及可能單獨與墨西哥達成貿易協議。他相信洛佩斯會在邊境問題上幫助美國。

在美國媒體 Axios 爆出川普推動美國退出 WTO 議案的細節後，這是川普本人首度就是否可能退出 WTO 發聲。

美東時間上周日，Axios 援引泄露的 「美國公平與互惠關稅法案」提出，川普可以無視 WTO 中的最惠國和約束稅率要求，與他國展開雙邊貿易談判。

Axios 稱，白宮、美國商務部和貿易代表辦公室都參與了上述法案的擬定，川普今年 5 月下旬就了解了法案內容。

上述法案的規定意味著，即使美國沒有宣布退出 WTO，也相當於實際上離開了這一組織。川普不再需要國會的同意即可提高關稅，同時也不需要遵守國際規範，可以對不同的國家徵收不同水平的關稅。

不過，法案被國會通過的可能性極其些微。Axios 援引知情人士消息稱，這一法案是「荒謬」的，國會不會容許賦予川普隨心所欲的權利。

上周五 Axios 還提到，川普已不下 100 次告訴白宮高級官員，他希望美國退出 WTO。此後，川普上周五當天予以否認。

本周一稍早，美國商務部長羅斯表示，現在談論退出 WTO 還為時尚早，但 WTO 確實需要一些改變和更新。羅斯還說，「不存在改變貿易政策的股市下跌底線」，川普在努力解決很久以前就該解決的長期問題。

周一當天，美股三大估值全線低開，道指低開逾 160 點，標普低開 0.6%，納指跌超 0.7%，但盤中跌幅集體收窄，納指和標普先後轉漲，與周一普跌的歐亞主要股市形成反差。

截至發文，標普重回跌勢，日內跌幅不到 0.1%，道指跌幅不足 50 點，納指漲超 0.3%。上周五三大股指均收漲，但上周均累跌，道指兩年多來首度連跌三周。