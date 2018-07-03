第二季交付不如預期、被下調評級至「賣出」 特斯拉轉跌

從特斯拉股價表現來看，華爾街的期待越來越高，僅僅勉強實現了 Model 3 產量目標都不夠了。

雖然從嚴格意義上說沒有趕上截止日期，但特斯拉打開量產市場大門的 Model 3 車型終於達到了產能目標。

特斯拉 CEO 馬斯克表示，特斯拉在 6 月最後一周生產了 5031 輛 Model 3，完成了屢次拖延的目標產量。他預計到 8 月下旬 Model 3 將實現周產 6000 輛，「特斯拉終於成了一家真正的汽車公司」。

周一特斯拉公司進一步表示，今年第二季實現了電動車生產 53339 輛，環比上漲 55%。其中包括 28578 輛 Model 3，較第一季產量翻了三倍，以及 24761 輛 Model S 和 X，被稱為「公司史上最有生產力的一個季度」。

然而第二季的汽車交付量為 40740 輛，略遜於華爾街預期。其中包括 18440 輛 Model 3 的交付，但高盛分析師援引的華爾街共識是應交付 2.8 萬輛 Model 3。公司還交付了 10930 輛 Model S 和 11370 輛 Model X。

特斯拉官方重申了今年三和第四季會實現正向現金流的預期，這將是特斯拉邁向盈利的關鍵一步，也成為繼產量之後華爾街重點關注的下一個里程碑事件。財經媒體 CNBC 發現，在 8 年前上市以來，特斯拉只有兩個季度實現了盈利。

受到 Model 3 產量消息的利多提振，特斯拉在美股周一盤前最高漲 7%，盤初也維持了 6.4% 的漲幅。但隨後被機構 CFRA 下調股票評級至「賣出」，股價驚現 V 形反轉，美股午盤時跌超 3%。

特斯拉周一收跌 2.3%，報收於 335.07 美元，創 6 月 22 日以來最低。

CFRA 分析師 Efraim Levy 認為，此次將特斯拉的股票評級從「持有」下調至「賣出」，是因為其股價遠超 300 美元的目標價，是時候獲利了結。特斯拉終於實現了周產 5000 輛 Model 3，是「不可操作或財務上不可持續的」。

這也是美國汽車銷售網站 Edmunds.com 行業分析經理 Jeremy Acevedo 的看法。他指出，睡在工廠里督產或者員工加班加點趕工，不代表一個車企的生產處於可持續路徑。上文提到的分析師 Levy 也認為，特斯拉最終能實現量產目標，只是這次第二季達標不會改變已有的多空觀點。

Levy 還指出，特斯拉要求 Model 3 訂購者額外支付不可退還的 2500 美元押金，這個舉動是有些令人緊張的，因為特斯拉看起來正在大膽衝擊很難實現的目標：第三季現金流轉為正數。但是他也認為，只要資本市場還願意相信特斯拉的故事，並不擔心不尋常的高估值，特斯拉有足夠的能力融資來支持新產品研發和生產。

即使此次達成目標，特斯拉的生產能力也遭到了各方質疑。據路透社，特斯拉最主要的生產瓶頸為噴漆環節。由於噴漆車間要在正常生產 Model S 和 X 的同時生產 Model 3，「噴漆部門跟不上「。

而特斯拉成立 14 年以來，整體呈持續虧損態勢，僅有兩個季度實現盈利。2018 年第一季凈虧損更是達到 7.8 億美元，為去年同期的兩倍，創下了歷史虧損的最高紀錄。不少華爾街分析師認為，如果沒有外界融資續命，特斯拉會走向破產。特斯拉股價周一轉跌，正突顯了投資者對其財務報表健康程度的擔憂。